No se come el cuento. La fiesta de Lionel Messi y la selección argentina como campeona del mundo en Qatar 2022 no fue una sorpresa para el periodista Erick Osores quien tenía claro que la FIFA y los organizadores de la Copa del Mundo hicieron todo lo posible para que la ‘Albiceleste’ y su capitán pueda levantar la copa que todos estaban esperando.

Revisando las imágenes de la final el conductor de ‘Fútbol en América’ apuntó un detalle que sorprendió a sus compañeros. “Chicos la industria quería que Messi sea campeón, tampoco nos hagamos los distraídos, más allá de que todo el mundo quiere, que se lo merezca, es un genio, pero a Argentina le han dado penales hasta por gusto” , apuntó el comunicador.

Para Erick Osores el camino hacia la final estuvo construido por penales polémicos en muchos casos, como el que le cobraron a Ángel Di María ante Francia para abrir el marcador, pues a su juicio nunca debió ser cobrado.

Erick Osores hace polémico comentario sobre titulo de Argentina itna y Messi (América TV)

Erick Osores: “Lo de Di María no es penal, no soy tonto”

“ Yo aplaudo, todo lindo, me sumo a la fiesta, pero de tonto no me agarra nadie. Ya un penalito acá, un penalito allá. Ya, tampoco nos hagamos ¿no? Eso, lo de Di María no es penal. Sin embargo, eso no quita que Argentina hizo un gran primer tiempo ”, analizó ese primer gol que determinó el curso del partido.

Para el periodista Lionel Messi sacó una ventaja en las comparaciones con Cristiano Ronaldo, al levantar la Copa del Mundo, sin embargo, resaltó que ese camino estará estigmatizado por los penales que le cobraron a argentina durante todo Qatar 2022.

“ Respecto a la rivalidad que tuvo con Cristiano Ronaldo , hoy la ganó, pero también superó eso que decían con ‘Cristiano penaldo’, ahora es ‘Messi penaldo’. Tanto que decían que Cristiano solo hace goles de penal y demás, como esto da vueltas, ahora es Messinaldo ”, dijo con sarcasmo sobre uno de los motivos de orgullo para todo el pueblo argentino.