Erick Osores, presentador de América de Deportes, no se mostró indiferente a la fiesta de Paolo Guerrero y aprovechó la polémica fiesta del depredador para enviarle un mensaje a Ricardo Gareca sobre cómo encarar el tema disciplinario y no arriesgarse a contagios masivos de COVID-19 a pocos días del reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022 con finales ante Colombia y Ecuador.

“El tema no pasó desapercibido, Paolo Guerrero ha entrenado lo ha hecho bien, pero en medio de la polémica y la controversia, Ricardo Gareca lo defendió, ahora, dos jugadores dieron positivo. El tema no está fácil, pero Perú tiene que enfocarse, a partir de ahora, ciento por ciento en las Eliminatorias, afuera cualquier relajo y a partir de ahora ‘Cero tolerancia’”, dijo el periodista deportivo.

Erick Osores reconoció también que la posición del entrenador es polémica pues no es compartida por muchos. “No dejan de ser temas controversiales y Ricardo Gareca también se encargó de enfrentarse de alguna manera a estos asuntos, no les rehuyó y tuvo una posición clara. Las puedes compartir o no, pero es su posición en torno siempre a reuniones, salidas y libertades”, comentó sobre los reiterados momentos en los que defendió a sus dirigidos pese a sus actos alejados de la disciplina y el orden.

Erick Osores hace pedido a Ricardo Gareca y jugadores de la selección (Video: América TV)

El hombre de prensa se mostró preocupado por la tercera ola de coronavirus que ya tocó a dos jugadores de la selección peruana. “La actitud como la de todos, a partir de ahora, es pensar solo en lo deportivos es que los jugadores tienes que pensarlo dos, tres y cuatro veces, porque un contagio, dos contagios o una ola de contagios, sencillamente haría que Perú vaya diezmado a jugarse finales”

Paolo Guerrero fue respaldado por Ricardo Garecay causa diferentes reacciones (Foto: GEC)

Alan Diez duro con Ricardo Gareca por defender a Paolo Guerrero

El periodista deportivo Alan Diez manifestó sentirse dolido con las declaraciones de Ricardo Gareca sobre la fiesta de cumpleaños de Paolo Guerrero, afirmando que deben dejar que ‘la gente haga su vida’, pese a que nos encontramos en medio de una pandemia. El conductor de ‘Fútbol como Cancha’ de RPP aclaró “El Perú tiene sus normas que respetar”.

“Profe con el respeto y la admiración que se le tiene. Argentina es Argentina y Perú es Perú. Argentina tiene sus normas y Perú tiene sus normas, así de sencillo, que no las respetemos es porque el peruano es así irrespetuoso; pero hay normas”, apuntó el hombre de prensa.

Alan Diez manifestó sentirse afectado cuando el ′Tigre’ citó como ejemplo una marcha que hubo en Argentina. “Hay normas aquí en el Perú, que mucha gente respeta y otras no, es problema de cada uno; pero no tenemos un sistema de salud como el de Argentina, tenemos un sistema precario aquí en el Perú”, comentó.