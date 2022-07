Paolo Guerrero desde Brasil buscó frenar las especulaciones sobre su nuevo rechazo a Alianza Lima y en ese intento dejó entrever que los periodistas Erick Osores y Gonzalo Núñez fueron pagados para perjudicar su imagen. El primero de ellos rompió su silencio y su espacio en Fútbol en América para responder al excapitán de la selección peruana.

“ Hay un tema acá que involuntariamente, o por mala estrategia, Paolo dice soy hincha y le levantó la expectativa a la gente... La gente se ha colgado de esa frase: ‘Soy hincha de Alianza Lima, quiero jugar un día en Alianza Lima’ ”, dijo sobre la expectativa generada en los últimos días.

Para el periodista en un momento ironizó con el mensaje del ‘Depredador’ en Instagram. “ Estoy defendiendo a Paolo Guerrero y debo decir que no me ha pagado, quiero dejarlo claro. Me puedes llamar Paolo ”, dijo el periodista con sarcasmo.

Erick Osores sobre Paolo Guerrero: “Los brasileños no son sonsos”

El conductor del Fútbol en América insistió que la oferta desde La Victoria, incluso, podría ser mejor que la de otros clubes. “Me animo a pensar que la propuesta que el reciba en Brasil tal vez no supere a la de Alianza Lima. Es un buen jugador, claro que es un buen jugador, pero nadie sabe cómo vuelve. Un club va a decir: ‘¿100 por Paolo?’ Tiene 39, es un riesgo contratarlo ”, expresó

“ No digo que no fiche, los brasileños tienen plata, pero sonsos no son . Esos tipos contratan un jugador, lo analizan, le sacan la raíz cuadrada, miran la venta de camisetas, porque esos tipos meten mucha inversión en el futbol. Lo que pasa es que Paolo no se sabe cómo vuelve, el negocio allí corre riesgo ”, dijo el comunicador.

Erick Osores a Paolo Guerrero: “Piensa que Fondo Blanquiazul le tira a la prensa”

“Yo creo que Paolo Guerrero piensa, esto es mi especulación obviamente, que el ‘Fondo Blanquiazul’ le está tirando la prensa en contra para enfrentarlo con la gente de Alianza Lima. Paolo va diciendo me están tocando este tema y pareciera que es dirigido. Paolo, créeme, eres noticia hermano, qué vas a hacer. Tu llegada a Alianza era la notica del año”, dijo mirando a la cámara respondiendo al goleador.

Claudio Pizarro iba firmar por alianza por solo 20 mil dólares. (Foto: GEC / Alianza Lima)

Erick Osores revela cuanto iba a cobrar Claudio Pizarro en Alianza Lima

Pero si eso no había sido suficiente, Erick Osores puso a Claudio Pizarro como ejemplo para el ‘Depredador’. “ Sabido es que los jugadores regresan a sus clubes no hacen el contrato del año con su club. Es más, Claudio Pizarro negoció con Alianza Lima por 20 mil dólares y la pandemia después lo alejó, no podía jugar en Perú. Pero no venía a hacer el negocio con Alianza Lima , a eso voy ”, dijo dejando en claro la distancia entre lo que ambos referentes del cuadro victoriano iban a ganar en el club.