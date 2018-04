Erick Osores afirma que Ricardo Gareca ha hecho un milagro con la selección peruana [VIDEO y FOTOS]

El pequeño, que no debe superar los 9 años, pregunta en voz alta: ¿Es el Príncipe? Escucha un sí como respuesta y ya con seguridad, saca el lapicero, abre el cuaderno y solicita: ‘Erick, una firma’. El niño estaba pidiendo un autógrafo al periodista Erick Osores (42 años), que por donde transita, siempre recibe saludos, como el chiquillo de audífonos blancos: ‘Habla, Fútbol en América’ y contesta con un ‘Hola, papi’. Estamos en Pueblo Libre, sentados dentro de la móvil, estacionados esperando la orden del fotógrafo para bajar y realizar la sesión. Momento ideal para iniciar las interrogantes.



¿Tienes club de fans?

A alguna chica le debo gustar...



Tu ‘chapa’ no la tiene cualquiera.

Me la puso René Gastelumendi y es una mochila muy pesada.



¿Por qué?

Debo andar mejor vestido.



¿Te la crees?

No, pero entrando al estadio Nacional, una señora me tocaba y me repetía el apelativo.



Con ese apodo, las mujeres te deben corretear.

Es pura fama.

¿Tula Rodríguez?

Una señora. Tuvimos una historia, pero está casada y no es bueno hablar más, porque se merece mi respeto.



¿Tienes un aire a su esposo?

Me han dicho que me parezco (Javier Carmona), pero más joven.



Saliste en un ‘ampay’ con la actriz Cindy Marino.

La encontré por casualidad y se exageró.



Nadie se come ese cuento.

Me condenó mi pasado.



Si estuvieras soltero, ¿le vas?

Solo, a quién no le iría, ja, ja.



¿En el canal has arrasado?

Mentira.



Pero tu ‘trayectoria’ te delata.

De lo que se habla de mí, el 20% es verdad y el 80% es falso.

Una vez se te vio coqueteando con Melissa Peschiera.

Ella me jode todo el día, hace bullying conmigo.



¿Eso quiere decir?

Que estoy rodeado de mujeres hermosas, pero conozco los límites.



¿Bailas?

Nada.



¿En tragos?

Bailo cualquier cosa.



Afirman que los malos en la rumba, son pésimos en la ‘otra cancha’.

En eso sí estoy tranquilo.



Una frase popular: ‘Las trampas son buenas actrices’.

Necesitan del histrionismo para sostener la relación.



¿Billetera mata galán?

Sí.

¿Por qué?

Antes de chibolo pensaba que no, porque uno tenía sus talentos y les ganaba a los de billete, pero ahora que ya estoy viejo, creo que uno con plata puede hacer regalos y eso ayuda.



Demuéstrame tu calle.

Soy del jirón Junín, en Surquillo, y la mitad de mi promoción está en ‘cana’.



Ah, conoces gente achorada.

Sí, pero yo era el ‘Kiko’ de mi barrio. Llegué de Jesús María y allí me ‘avisparon’.



¿Bueno para la pelea?

Una vez en el colegio, me retó un cusqueño grandazo.



¿Aflojaste?

Me metió un golpecito en la ceja y empecé a gritar: ‘No veo, no veo’ y todos me defendieron.



¿Le corres al golpe?

No me gusta el contacto, el roce. Soy delicado.



¿Te pintas las canas?

No.

¿Te gustaría?

Para muchas personas son interesantes, pero también me hacen mayor. Sin canas, yo parezco de 35 años.



Muchos te han acusado de ‘antiselección’.

Afirmé que con Sergio Markarián éramos un desastre y decían que no sabía nada. No dábamos dos pases, jugábamos al rebote y el tiempo me dio la razón.



¿El ‘Tigre’ tampoco te convence?

Hoy respeto a Ricardo Gareca porque ha hecho un milagro.



Pero...

La selección es combativa con buenos jugadores.



Desarrolla el concepto.

Todos marcan, corren, pero el juego es discreto. Tres toques de la ‘Foquita’ y un enganche de otro. Eso no es jugar bien, eso es tener buenos pasajes.



¿Clasificamos de suerte?

En diciembre, en el sorteo del Mundial, el técnico me afirmó: ‘Tuvimos suerte’.



O sea que hubo ‘ayuda divina’.

Cuando está para ti, ni aunque te muevas.



Pero no se ha solucionado nada a nivel local.

Seguimos siendo de bajo nivel de competencia. Mira a Alianza, no da resistencia en la Libertadores.



Por esas respuestas, ¿dime qué es el periodismo?

Es expresar lo que sientes y sostenerlo. Incomodar, además, decir cosas que ni al mismo pueblo le puede gustar.



¿Cuántos hinchas te han querido ‘cobrar’?

He criticado a la gente de Alianza por no protestar cuando el equipo está mal, a los de la ‘U’ avisándoles que Gremco los iba a destruir como club y surgieron 200 tuiteros asegurando que era asalariado.



¿Te asustaste entre tanta amenaza?

En el Twitter hay mucho ‘asesino’, pero la gente sabe que con todos mis defectos, soy honesto.



¿Amigo de un jugador?

Trato de no tener contacto.



¿Tuviste problemas con alguno?

Una vez me crucé con Johan Fano en una conferencia y empezó con: ‘Tsss, Osores, que trabaja con el hijo de p... de Gonzalo Núñez’. Un desubicado.



¿Por qué son así?

Les agradan las buenas portadas, pero si los criticas, eres malo.



¿Cuál es la moraleja?

Que la carrera del futbolista se acaba rápido y allí, increíblemente, te saludan ellos mismos.



¿De chiquillo pediste camiseta?

A Alfredo Carmona y nunca me la dio.



¿Eras ‘causa’ de Daniel Peredo?

Había mucho respeto y admiración mutua. Hablábamos, pero no había una comunicación frecuente.

¿Hincha de Municipal?

Fanático.



¿Vas a ver a la ‘franja’?

Sí y pago mi entrada.



¿Y de dónde nace tu pasión?

Crecí entre padres separados y los domingos, que estaba con mi papá, sentados frente a la televisión, él escuchaba los partidos con sus audífonos.



¿Y qué ocurrió?

Un día le pedí hacerlo yo y le iba contando cómo iba el partido. Ese día nació el hincha y también el periodista que narraba la noticia.



¿Por qué te cuadras en el arco?

Es que soy descoordinado con los pies.



¿El mejor futbolista que viste?

Andrés Iniesta y Román Riquelme.



¿Candidato para ganar la Champions?

Hace una semana el Bayern, ahora me la juego por Liverpool.



¿Trome?

Pendejos, vivos, levantan bien la noticia, combinan cultura con calle.



Te van a llamar ‘patero’.

Muchos los critican a ustedes y los paro: ‘Anda báñate, si a ti no te leen ni 3 personas’.



Un apretón de manos, porque aceptaste estar al otro lado, escuchando preguntas y respondiste sin disfuerzos.

Gracias porque han venido a buscarme y es un buen síntoma que me entrevisten, es una forma de saber que estoy en buen camino. Abrazo a toda la Redacción, son un diario combativo.



(Fernando 'Vocha' Dávila)