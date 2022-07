ESTÓ ESTÁ QUE QUEMA. El periodista deportivo Érick Osores le pidió a Paolo Guerrero ‘no ser sinvergüenza y que venga a jugar entero’, en respuesta al pronunciamiento del ‘Depredador’ sobre Gonzalo Núñez y él. “¿Qué cosa quiere? ¿Venir con muletas?”, manifestó el periodista.

Érick Osores brindó estas declaraciones en su programa de YouTube, ‘Erick y Gonzalo’ , en medio de esta controversia iniciada a raíz de la supuesta alta suma de dinero que habría propuesto el delantero a la dirigencia de Alianza Lima para regresar a La Victoria.

“Yo quiero que Paolo Guerrero se retiré bien; pero si tú me preguntas qué pienso de Paolo en el tema Alianza ¿Qué cosa quieres venir con muletas? No seas sinvergüenza, hermano, ven a jugar entero, eso es lo que pienso. Si vas a venir a Alianza a jugar por el equipo de tus amores ven completo, no vengas con 41 años”, manifestó.

Por ello, Érick Osores le pidió a Paolo Guerrero respetar a la gente y que a muchas personas no les ha gustado lo que ha sucedido. En tanto, Gonzalo Núñez amenazó con enjuiciar al atacante nacional.

ÉRICK OSORES LE RECORDÓ A PAOLO GUERRERO EL CASO DE MAGALY MEDINA

Durante su declaración, Érick Osores también le recordó a Paolo Guerrero el caso de Magaly Medina, quien terminó en prisión por una denuncia del delantero.

“Paolo tú metiste a la cárcel a Magaly Medina porque no pudo probar algo contra ti. La vida da vueltas y hoy Gonzalo y yo podríamos ir contra ti y tú serias en este caso Magaly, porque no podrías probar jamás que alguien nos paga para hablar mal de tir”, manifestó Érick Osores.





