Erick Osores y Toño Vargas tuvieron fuerte cruce de palabras en plena transmisión de Champions League VIDEO

La cabina de transmisión de América TV se calentó. Erick Osores y 'Toño' Vargas, comentarista y narrador, respectivamente, se dijeron de todo en plena transmisión por un penal no cobrado a Juventus frente Tottenham por Champions League.



¿Qué pasó en la jugada? Vertonghen de Tottenham tumbó a Douglas Costa de Juventus y el árbitro no cobró el remate desde los doce pasos para el cuadro italiano. Esto cuando iban 0-0 en Inglaterra.



Tras ello, Erick Osores y 'Toño' Vargas entraron en un cruce de palabras por el accionar de los jueces del partido. "Toño va a llorar, se va a molestar, se va a indignar...", dijo Erick Osores.



"¿Por qué me voy a molestar? En la Champions son nominados los árbitros élites de la UEFA. Se pueden equivocar, y yo simplemente estoy en la obligación de decir que se equivocó, pero no descalificar. Es como si tú mañana te equivocas y te tienen que botar", respondió molesto 'Toño' Vargas.

Video: Discusión de Erick y Toño

"Toño falló el árbitro, el línea, y el que está detrás del arco. Yo critico a los dos que están ahí.. par de estatuas. No se puede hacer ese error, eso es cobardía", continuó ofuscado Erick Osores. "Un poquito de manzanilla te caería bien", sentenció 'Toño' Vargas.