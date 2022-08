La cachetada que Andy Polo le aplicó Erinson Ramírez en el duelo entre Universitario y ADT de Tarma desató la polémica entre os conductores de ‘Fútbol en América’, Erick Osores y Óscar del Portal, quienes decidieron graficar frente a las cámaras del programa deportivo la gravedad de la jugada que no recibió sanción del juez principal.

Erick Osores trató de defender la reacción de Andy Polo y, por el contrario, condenó la actitud de Erinson Ramírez por provocar al jugador estudiantil. “ Ramírez se le va encima lo arrincona y Polo le hace así, (Mueve la mano) y se lo saca como una mosca... ¡Pa !”, dijo el conductor del porgrama.

Óscar del Portal, en la misma línea, señaló que el golpe de Andy Polo no llega a calificarse siquiera como una cachetada por la poca fuerza que el pupilo de Carlos Compagnucci descontó a su rival en ese ‘culebrón’ y recibió la invitación para graficar la jugada. “ Polo le hace así, (gesticula) como diciendo: ya anda para allá ”, señaló.

TROME | Erick Ósores y Óscar del Portal en la jugada polémica (Fútbol en América)

Óscar Del Portal pone la mejilla para golpe

“ ¿Te puedo hacer ?”, preguntó Osores y encontró colaboración de parte del panelista quien se puso en el rol de Erinson Ramírez para recibir el manazo como lo habría aplicado Andy Polo. “Sí claro, con confianza, pero como lo hizo Polo. Yo voy con las manos atrás ”, dijo el exfutbolista y recibió la ‘caricia’ de su compañero.

Las redes sociales del programa deportivo y de Universitario de Deportes no dejaron pasar esta escena y la compararon con el sketch de JB en ATV llamado la jugada polémica y donde uno de los principales protagonistas es ‘La Pepa’ y el popular ‘Yuca’ personajes que encarnados por Jorge Benavides y Enrique Espejo cada sábado.

Por su parte, Richard de la Piedra también intentó hacer una recreación de la jugada, pero Óscar del Portal , no accedió , pues el otro panelista del programa tenía una visión mucho más reglamentaria de la jugada y aseguró que jugador crema merecía un sanción ejemplar. “ No le tiene que romper el pómulo para expulsarlo, tampoco. Ahora pueden repetir la escena, pero como yo lo he visto ”, dijo el periodista, pero no encontró voluntarios para esta segunda versión de la jugada.