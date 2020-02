Ernesto Valverde apareció ante los medios tras su abrupta salida de Barcelona. El técnico español habló de los fracasos en la Champions League (Roma y Liverpool). “Son partidos diferentes”, señaló en el Bilbao International Football Summit. Mira el video.

“Con Roma no terminamos de jugar bien. Ellos jugaron muy fuerte. Nosotros no terminamos de estar en el partido. Siempre piensas que con los jugadores que tienes en el campo lo puedes sacar. Al final nos metieron un gol y no pudo ser”, lanzó Ernesto Valverde.

“Con Liverpool fue diferente. Cuando empezamos a jugar, a los 5 minutos nos hicieron un gol, algo que quisimos evitar. Nuestra intención fue intentar hacer un gol, porque nos daba la clasificación", señaló el técnico español.

“Son situaciones que se dan en el fútbol. A uno siempre le gusta estar en el lado del que gana.”, cerró Ernesto Valverde.