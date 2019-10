Campeón mundial Errol Spece Jr. se recupera tras sufrir terrible accidente al conducir su Ferrari | VIDEO | FOTOS

Errol Spence , campeón unificado de peso wélter, sufrió un impactante accidente cuando conducía su moderno Ferrari y se temió lo peor, sin embargo un comunicado emitido por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) reveló que 'La verdad' no sufrió ninguna fractura, solo algunas lesiones en el rostro y su estado no es de gravedad.



El accidente ocurrió en la ciudad de Dallas. Según las fuentes locales, Errol Spence conducía su moderno Ferrari blanco, cuando perdió el control y la unidad dio varias vueltas de campana.



El accidente de Errol Spence causó gran conmoción en el mundo del boxeo y muchos temieron lo peor. Por fortuna los médicos ya determinaron que no sufrió ninguna lesión de gravedad.





Impresionante momento en el que el auto de Spence dio varias vueltas de campana. (Redes sociales/Agencias)

Errol Spence se encuentra despierto y responde a todas las preguntas que le hacen. Por lo que los médicos han asegurado que su condición de salud se encuentra estable.



Sus familiares se acercaron a visitarlo y por lo visto todo se encuentra bien para Errol Spence. Incluso sería dado de alta en los siguientes días.

La noticia del accidente de Errol Spence causó conmoción en el mundo entero y diferentes estrellas del deporte del boxeo pidieron orar por la salud de 'La Verdad'.



Sin embargo Errol Spence no sufrió lesiones de mayor gravedad y en las próximas semanas podría retomar sus entrenamientos con mira a una nueva defensa de sus títulos.



Hace unos días Errol Spece unificó los cinturones de peso wélter de la FIB y el CMB, al derrotar por decisión de los jueves a Shawn Porter.