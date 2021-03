Erwin Tumiri volvió a esquivar la muerte. El boliviano, quien fue el técnico mecánico que se salvó de la tragedia del Chapecoense, protagonizó otro ‘milagro’ en Cochabamba. Ahora se salvó de un terrible accidente de bus que dejó 21 muertos. “Dios es grande, ¿no?”, dijo desde el hospital al que fue trasladado para curar sus heridas. Mira los videos.

El pasado 28 de noviembre de 2016, Erwin Tumiri fue uno de los 6 sobrevivientes al vuelo del Chapeconese donde murieron 71 personas. El cuadro brasileño se dirigía a Colombia para jugar la final de la Copa Sudamericana, pero lamentablemente el avión terminó estrellado.

5 años más tarde, Erwin Tumiri volvería a hacer noticia. Ahora en un accidente de carretera con la empresa de transportes ‘Transcarrasco’ que, según reveló él mismo iba a excesiva velocidad en horas de la madrugada. ¿Cuál fue el saldo? 21 muertos y 12 heridos.

Bolivia: Terrible accidente de carretera dejó 21 muertos y 21 heridos (EFE)

“Me agarré del asiento de adelante y apoyé mi espalda hacia mi asiento. No me solté. A esa velocidad, me asusté”, contó Erwin Tumiri a ‘Bolivisión’. El bus cayó a un barranco de 150 metros y enlutó a muchas familias en Bolivia.

“En la última vuelta no me dio para agarrarme. Mucha gente estaba volteándose. Al final me solté y salí por la ventana”, añadió Tumiri sobre cómo logró salvarse (una vez) de la muerte. Esto ocurrió el último martes 2 de febrero entre Cochabamba y Santa Cruz.

“Mira, es grande Dios, ¿no? Algo debe estar impulsado. Desde que pasó el accidente (de Chapecoense) y hasta ahora, siempre ha estado Dios. Él sabe cuándo se lleva a una persona”, cerró con una gran sonrisa Erwin Tumiri. El ‘hombre milagro’.

Erwin Tumiri, el hombre milagro: Sobrevivió al Chapecoense y ahora a otra tragedia (Bolivisión)