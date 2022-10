OTRO CASO ICARDI. Las polémicas entre deportistas están a la orden del día y ahora le tocó a la estrella de la NFL, Tom Brady sufrir una posible infidelidad. El quarterback’ de los Tampa Bay Buccaneers y su esposa Gisele Bundchen están separados y ahora habría una fuerte situación extra. Brady, quien a sus 45 años sigue en plena competencia y hace unos meses se juntó con la leyenda de la NBA, Michael Jordan, por ahora ha decidido no hacer declaraciones al respecto.

Primero hay que entrar en contexto: cuando todos pensaban que Brady iba a retirarse por pedido de su familia, la estrella decidió seguir. Eso no habría gustado nada a Gisele Bundchen. Brady llevaba compitiendo 21 años en la NFL a gran nivel, había sido multiganador y en febrero dijo “no más”, pero luego dio marcha atrás y regresó con los Buccaneers.

Eso generó primero que el matrimonio entrara en crisis, que se hable de un distanciamiento y peleas. Además, la pareja dejó de mostrarse en público y disminuyeron los comentarios en redes sociales sobre algún posteo que había hecho el otro. La prensa de espectáculos especuló inmediatamente con un próximo divorcio para el que la pareja ya contrató abogados.

En las últimas horas, las redes sociales se volvieron protagonistas del tema porque Antonio Brown, ex compañero de Brady en los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers subió una imagen donde aparece abrazado con la modelo en un posteo bastante polémico y que hasta ahora no sido borrado.

Al parecer la esposa de Brady ya le encontró reemplazo

En la foto, Brown y Gisele Bundchen aparecen juntos y felices mientras celebraban la obtención del Súper Bowl en febrero del 2021, junto con la frase “Put that shit on”, que pareciera ser un mensaje directo hacia el pasador. Esto, porque significa “Ponete esa mie... encima”. Brown se lanzó hace unos meses como de rapero y se presentan habitualmente incluso cantando ese estribillo.

Pero este hecho no sería anecdótico porque Tom Brady y Antonio Brown se convirtieron en ‘enemigos’ . Ambos dejaron de jugar juntos, Brown está sin equipo y dejó a los Tampa Bay Buccaneers sin encontrar el apoyo de quien creía era una persona que iba a respaldarlo.

Gisele Bündchen y Tom Brady tienen más de 13 años de matrimonio. (Foto: Instagram)

“Para mí, un amigo es aquel que te cubre la espalda. ¿Por qué debería considerar a Tom Brady mi amigo? Él solamente me necesita par jugar futbol, para que atrape sus pases, eso no es ser amigo, me necesita para su éxito”, explicó el receptor.

Por su parte, Tom Brady hizo lo contrario que el hombre que ahora mantendría un romance con su esposa y dio algunas palabras de aliento luego de su salida. “Todos lo amamos. Nos preocupamos profundamente por él. Queremos verlo en su mejor momento. Desafortunadamente, no será con nuestro equipo”, expresó.