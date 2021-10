El país otra vez entrará al ‘Planeta fútbol’. La selección peruana siempre atrapa todas las emociones y todos queremos ver el futuro y saber si ganamos y clasificamos al próximo Mundial. Para inspeccionar ese otro plano, al que llegan solo los clarividentes, buscamos a ‘La Hija de Nostradamus’. La mujer que tiene aciertos y no se le conoce errores. Pero su mirada va más allá de los partidos de la ‘Blanquirroja’. Anuncia buenas nuevas para la ‘Bicolor’, un nuevo heredero de Paolo Guerrero, más problemas para Christian Cueva y hasta asegura que Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez cumplirá su gran sueño de ser padre.

‘Hija de Nostradamus’, ¿Perú clasificará al Mundial de Qatar?

La esperanza nos llevará lejos. Veo que alcanzaremos el sueño.

¿Paolo Guerrero regresará el próximo año a jugar por Alianza?

Más lo veo con planes de matrimonio. Alondra, muy pronto, saldrá embarazada.

¿Jefferson ‘Foquita’ Farfán se volverá a lesionar o seguirá jugando?

Existe la gran posibilidad que sufra otra vez del mismo tema y no se retirará, pero se tomará una pausa muy pronunciada. Además, aparecerá un gran amor en su vida.

¿Christian Cueva tendrá otro ‘ampay’?

Se le vienen dos. Son chicas jóvenes, una de cabello negro y otra de color claro.

En la final Alianza vs Cristal, ¿Quién saldrá campeón?

Los ‘blanquiazules’ darán la vuelta olímpica.

¿Desaparecerá ‘Esto es Guerra’?

El programa sufrirá cambios y uno de los ‘guerreros’ saldrá del closet.

¿Magaly Medina tendrá problemas con su esposo por infidelidad?

Tendrá problemas legales muy grandes. Más adelante una mujer se va a querer meter en medio de su matrimonio.

¿Algún político famoso se irá preso?

Si Guido Bellido y Gina Boluarte, no se cuidan, irán a la cárcel. Vladimir Cerrón está alistando una fuga.

¿Laura Bozzo?

Está en Panamá y parece que llegará a nuestro país.

¿Ocurrirá un sismo en Perú?

Hija de Nostradamus también confirm aun nuevo ampaya de Christian Cueva (Foto: Allengino Quintana)

En los próximos meses, nuestra selva va a temblar y en Arequipa un volcán amenaza perjudicar a la ciudad. Antes de fin de año tendremos un sismo muy fuerte en el país.

¿Gisela Valcárcel se retirará de la televisión?

Seguirá, pero lo más importante, llegará un amor estable a su vida. Ella sufre de un hechizo para que le vaya mal en las relaciones de pareja.

¿Por fin ‘Puchungo’ Yáñez será papá?

Sí y con una jovencita. Va a formar una familia con ella.

¿Giovanna Valcárcel volverá a tener pareja?

Le viene una bella dama.

¿Algún salsero peruano ganará el Grammy?

Josimar, Yahaira y Daniela Darcourt lo conseguirán.

¿Una noticia qué remecerá la música?

Maluma saldrá a declarar que es homosexual.

¿Una del fútbol mundial?

Cristiano Ronaldo anunciará que gusta de hombres y mujeres.

¿Por qué te haces llamar ‘La Hija de Nostradamus?

Soy reencarnación familiar de él.

¿Si un chico te busca?

En su aura veo sus intenciones.

Y si te gusta, ¿sabes si hay futuro?

Cuando veo que no vamos a llegar a nada o me va a ser infiel, corto todo.

¿Nunca te has rebelado al destino?

A veces no he querido hacer caso de mis visiones, pero nunca me he equivocado.

¿Se puede cambiar lo que está escrito?

Se puede manipular a favor.

Muchas gracias por tus revelaciones

Nos vemos a fin de año y quien desee conocer su futuro que reserve una sesión al WhatsApp 972789607 o me escriban a mi Instagram: @hijadenostradamusoficial