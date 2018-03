España goleó a España: Periodista de Fox Sports explotó por el rendimiento de Gonzalo Higuaín [VIDEO]

La dura derrota 6-1 de España a Argentina sigue dando que hablar en tierras gauchas. En el programa "90 minutos" de Fox Sports, el periodista Federico Bulos, se descontroló con el accionar de Gonzalo Higuaín, quien se perdió un claro gol ante la Roja'.



"En Juventus son todo gol. Muchachos ustedes tiene 50 años haciendo periodismo, no hay que echar a nadie, hay que analizar de lo que pasó. Por favor les pido, Higuaín definió mal", dijo exaltado Federico Bulos.



"Yo no hablo con Higuaín, no me pagan por hablar con Higuaín. Me pagan por hablar con Vignolo (conductor), y ¿saben qué le digo a Vignolo? Es evidente que un jugador de enorme categoría como Higuaín en la selección tiene un problema que ustedes no quieren ver", continuó el panelista de Fox Sports.



Periodista de Fox Sports enloquece

"En la selección no la puede meter porque tiene un problema, algo pasa. Ustedes van para un público, pero el pueblo futbolero está conmigo", sentenció.



Gonzao Higuaín, quien estuvo en los dos amistoso de la selección argentina de cara al Mundial, no pudo anotar.