En las últimas horas el nombre de Lorenzo Belmont (14 años), futbolista peruano, quien juega en la categoría Infantil del Villarreal fue tendencia en Perú. Esto, tras ganar este domingo la Girona Cup al imponerse por 2-0 ante Valencia.

Y es que, tras el éxito de Gianluca Lapadula con la bicolor, está claro que no hay que cerrarle las puertas a los deportistas que no han nacido en el país, pero tienen ascendencia peruana.

Por ende, Trome llamó a Lorenzo Belmont jugador de Villarreal para conocer su historia de éxito tras ganar su primer título en España.

Felicidades por el triunfo ante Valencia, lo cuál les permitió ganar el título en España, ¿cómo te sentiste?

Si como dijiste hoy le ganamos al Valencia y nada es un partido muy diferente al resto porque era una final y un clásico y yo estaba muy enfocado, pero nervioso. Entre al segundo tiempo y me sentí muy cómodo hasta el final. Mis sensaciones son que el equipo ha trabajado muy duro toda la temporada para este campeonato y creo que ha dado sus frutos. Es una alegría increíble poder ganar este título.

Lorenzo Belmont, peruano campeón con Villarreal en torneo juvenil: conversamos sobre su aspiración a la selección | Foto: Villarreal

¿Cómo fue el sistema de la Girona Cup?

Fue un campeonato entre 10 equipos de los cuales los más destacados fueron Valencia, Real Sociedad, Levante y nosotros.

¿Cómo se dio tu llegada a Villarreal?

Llegué en septiembre del 2020 por un captador del Villareal y al principio fue difícil dejar toda mi vida en Perú (amigos y familia) para jugar al fútbol, pero tenía claro lo que quería. Ahora yo solo estoy pensando en la próxima temporada y queriendo ganar más títulos con el Villarreal.

Lorenzo Belmont, peruano campeón con Villarreal en torneo juvenil: conversamos sobre su aspiración a la selección

¿Pero cómo Villarreal te sigue?

Cuando jugaba en Alianza Lima fue el contacto. Ahí me dijeron para ir a España.

Perteneces a Infantil, ¿irás a Cadete la siguiente temporada?

Sí, yo aún estoy en el Infantil, la temporada que viene pasaré a Cadete B o A. Ahora tengo vacaciones que comienzan el 4 de julio y luego yo seguiré entrenando por mi cuenta hasta setiembre que me reincorporo al equipo.

¿Cómo te sientes en Villarreal?

Muy augusto la verdad desde el primer momento me hicieron sentir bien en el club al igual que mis compañeros, quienes me han felicitado por mi adaptación en el equipo. Acá juego de central.

¿Cuéntame sobre tus inicios en el fútbol?

Yo antes de llegar a España estaba en Alianza Lima, ahí estuve una temporada. Mis inicios fueron en Academia Cantolao, en una filial, y justo cuando me iban a subir para el equipo competitivo. Sin embargo, vi que había más oportunidades yendo a la academia de Alianza Lima y ahí estuve un mes. Tras ese periodo me subieron al equipo competitivo donde jugué una temporada.

¿Y jugaste Copa Federación con Alianza Lima?

No tuve la oportunidad de jugarla porque justo el año que la jugábamos vino la pandemia del covid-19 y se canceló todo. Ahí me dirigió el profesor Freddy Montaño.

¿Por qué decidiste viajar a España?

Yo decidí ir a España porque yo siempre tuve la ilusión de jugar en España. Entonces, cuando se presenta esta oportunidad yo sin ninguna duda decidí irme. Al principio fue duro porque comencé a extrañar a mi familia y amigos, pero te vas acostumbrando y bueno si me costó adaptarme, pero tener el mismo idioma me beneficio.

¿Con qué diferencias te encontraste?

Pues la principal diferencia es la velocidad en que juegan y la visión para hacer el juego.

¿Siempre jugaste de central?

No de pequeño fui mediocentro, pero cuando jugué hace tres o cuatro años en la selección de mi colegio, me pusieron de central. Entonces, vi que destacaba por mi físico y desde ahí soy central.

Naciste en Lima, ¿Pero leí que tenías otras nacionalidades?

Sí nací en Lima, pero tengo nacionalidad española e italiana.

¿Qué retos tienes en Villarreal?

Yo como he dicho, no tengo planeado irme de acá y solo quiero seguir sumando títulos con el equipo. Y obviamente si se da la posibilidad de ir a jugar a la selección.

¿Y te han llamado de la FPF?

Sí, ya me contactaron. Le iban a pedir al club Villarreal unos videos de los entrenamientos y partidos para ver mi juego. Aún no he tenido la oportunidad de entrenar con la selección y ojalá se pueda dar.

¿Cómo defines tu juego?

Una de mis virtudes es el juego aéreo y me considero un jugador más físico que técnico.

¿Solo juegas de central?

Yo puedo jugar también de carrilero derecho y de mediocentro defensivo.

¿A qué jugadores admiras?

Yo admiro mucho a Sergio Ramos y Pau Torres

