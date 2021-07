Renzo Bernuy es un joven arquero español de 19 años, de padres peruanos, que le inculcaron el amor por la camiseta bicolor. Trome lo contactó para que cuente su historia y lo difícil que es hacerse un camino en el competitivo fútbol de España.

La última vez que charlamos estabas en las divisiones menores de Rayo Vallecano, ¿cuéntame cómo te va?

Ahora mismo yo ya no estoy en el Rayo Vallecano desde este año. En la actualidad me encuentro en el A.D. Henares, que es la filial del Alcalá (equipo que se encuentra en Tercera División de España) Entonces, eligió tener un convenio que A.D. Henares sea el segundo equipo. No me puedo quejar, a pesar que es mi primer año como jugador profesional, que es más nivel, no he jugado mucho, ya que jugué algunos partidos, pero me sirve de experiencia. Además, en ocasiones me han llamado para ir a entrenar con el primer equipo de Alcalá y no me puedo quejar por esa parte, pero si es verdad que no he jugado todo lo que yo he querido, sin embargo, no me he rendido y seguí entrenando para alcanzar jugar partidos.

¿A qué se debió tu salida en Rayo Vallecano?

Al final como se acabó la etapa en juvenil en Rayo Vallecano, me dijeron que ya no podía continuar en el equipo. Entonces, tuve que irme al A.D. Henares y la verdad que sí se nota un cambio muy grande ¿No? Porque ahora juego con jugadores de mayor experiencia y van fuerte al choque. Por una parte esta bien, por la experiencia que adquiero y sé como jugar con gente mayor. Para mí es una oportunidad de mejorar y aprender.

¿Hasta te tomaste fotos con Luis Advíncula?

Sí, me tomé dos fotos con él. La primera foto fue cuando yo salía de entrenar y él iniciaba su entrenamiento. Entonces, a pesar del frío, me quedé en el club y lo esperé para tomarme una foto. Luego, la segunda vez junto a mi padre y en esa ocasión hablé con él. Recuerdo que le pregunté si él conocía a alguien que era portero y jugaba en el Rayo Vallecano para ver si tenía un contacto con la Federación Peruana de Fútbol y me ayude para que me convoquen en la sub-20. Entonces, Él me dijo que no podía porque no sabía como hacerlo.

Renzo Bernuy se tomó una foto con Luis Advíncula | Foto: Difusión

¿Cómo va el trámite sobre la nacionalidad peruana?

Sí, como te comenté estaba viendo los papeles, en un principio me dijeron que vaya a recogerlos, pero al final no pude, ya que tenía que sacar cita para hacer ese trámite. Así que voy a sacar cita en la web del consultado y sacaré cita para tener el DNI y así obtener la doble nacionalidad (peruana y española). La verdad que me gustaría jugar en la sub-20 de Perú y si Dios quiere en la absoluta, que para mí sería un orgullo representar al país de mis padres, ya que yo me siento un peruano más. La verdad que sí me gustaría sacar el DNI Peruano.

¿Alguna vez te contactó alguien de la FPF?

No, no me ha contactado nadie, pero sí algunas veces he tenido conocidos como los amigos de mi padre y a través de ellos envíe unos vídeos, en dónde he recopilado todas mis paradas y partidos. Me hicieron enviarlo para ver si lo llevan a la Federación Peruana de Fútbol para que me ayuden con los microciclos o convocatoria que exista.

¿Qué mejoraste como portero en todo este tiempo de formación en España?

Yo pienso que he mejorado en mi carrera como portero a la hora de tomar decisiones. Antes, yo recuerdo que me costaba salir por un balón de pequeño cuando tenía 11 años. Ahora, con el paso del tiempo he mejorado, en el juego aéreo voy bien. En el mano a mano también mejoré al igual que el juego con los pies, que ahora para un portero es muy importante, ya que sé manejar ambas piernas. Yo creo que eso es lo que he mejorado, al igual que con el giro de cadera que es clave para un portero.

¿Seguirás jugando en el A.D. Henares?

De momento sí es mi idea, he buscado en otros equipos, pero en caso no me respondan, seguiré en A.D. Henares, ya que me han acogido muy bien. Entonces, le tengo mucho cariño y al ser filial de Alcalá, pues nos da la posibilidad de entrenar con jugadores de tercera división que son jugadores más profesionales.





¿Y qué tan complicado es jugar con gente mayor en A.D. Henares?

Esto lo afronto como una nueva experiencia para mí, porque es un cambio muy brusco de jugar con chicos de tu edad y ahora que estoy en senior juego con gente mayor que me lleva de diferencia entre cinco o seis años. Pero, yo afronto esta experiencia para crecer como jugador y perseguir mi objetivo personal que es jugar de manera profesional.

’¿Cómo te fue en la temporada con el A.D. Henares?

Acabamos la temporada la semana pasada y dimos por finalizada la temporada quedando en el séptimo lugar. (juegan 20 equipos),

Renzo Bernuy juega en el A.D. Henares en España | Foto: Difusión

¿Siempre fuiste portero?

Yo primero era defensa central y jugué dos años en esa posición. Empecé jugando en el Coslada. Luego, me fui al club Deportivo Guadalajara y ahí estuve entre seis o siete años. Recuerdo que en un partido ahí se lesionó el portero y me preguntaron si yo podía atajar. Entonces, como vieron que lo hacía bien y a mi me gustaba ese puesto, decidí seguir como arquero. Además, veía a mi padre cuando jugaba lo hacía de portero, y aunque no lo hacía profesional, aprendí de él. A partir de ahí inicié mi carrera como portero. Luego, jugué en CD Salesianos Guadalajara por una temporada y tras esa experiencia me fui a la Academia Albiceleste. Entonces, en mi segundo año de juvenil en el 2018, me fui a la Fundación Rayo Vallecano. dónde jugué los últimos años.

¿Y consideras que el arco es una posición ingrata?

Sí, la verdad que es una posición muy ingrata porque en vez en cuando eres el héroe y en la siguiente jugada te equivocas y eres el culpable de todo. Es una responsabilidad muy grande la que tenemos en el campo de juego. Cargamos con la responsabilidad del 50 por ciento del partido, ya que depende de mí el resultado.

Complicado llegar al fútbol profesional en España...

Sí, la verdad que si es complicado llegar a Primera División. Aunque de repente empiezas desde pequeño en un equipo top como el Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid puede ser más fácil. También depende que tengas un buen agente que te pueda ayudar. Si no es difícil llegar, pero hay gente que llegó jugando en un equipo de barrio. Yo intentaré llegar a un equipo de Primera o Segunda dando lo máximo siempre porque quizás haya un ojeador y me dé esa oportunidad consiguiendo estar en un equipo profesional.

¿A qué arquero admiras?

Yo desde pequeño y cuando era arquero me fijaba mucho en Iker Casillas. En su momento me gustaba mucho y veía videos suyos para aprender. Ahora sigo a Ter Stegen y me encanta el juego de pies que tiene y es lo que hoy piden mucho. Yo me fijo mucho en su juego, la forma que se tira y como cae. Yo te diría que ellos dos son los porteros que sigo.

¿Atajabas con barbijo?

Sí, por el tema del covid-19, en la liga de Madrid nos obligaba a jugar con mascarilla. Aún así los árbitros toleraban y nos permitían bajarla. No obstante, en un córner o falta que estamos todos pegados, nos la teníamos que subir. En mi equipo hubo dos casos, pero el virus no se propago y no llegó a mayores.

