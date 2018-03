España vs Alemania: El gran pase de Iniesta a Rodrigo para el primer gol de los ibéricos [VIDEO]

En el España vs Alemania, apenas comenzando el partido, Rodrigo anotó el primero para los ibéricos tras tremendo pase de Andrés Iniesta.



En el minuto 5' del España vs Alemania, Rodrigo se metió entre la defensa alemana para recibir un gran pase de Andrés Iniesta que lo dejó solo frente a Ter Stegen.



Rodrigo remató con la izquierda desde el centro del área, colocándolo al ángulo para el primer gol de los ibéricos en el España vs Alemania.



Sigue el resumen del España vs Alemania, AQUÍ.



Gol de España tras un pase magistral de Iniesta a Rodrigo. (Video: YouTube)

