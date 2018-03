España vs Alemania: El 'bombazo' inalcanzable de Thomas Müller para el empate de los bávaros

En el España vs Alemania, Thomas Müller se lució con un golazo desde fuera del área al ángulo, inalcanzable para De Gea.



En el minuto 35' del primer tiempo del España vs Alemania, Thomas Müller recibió un toque de Khedira, quien previamente había recibido el balón de Toni Kroos.



Thomas Müller al ver un poco adelantado a De Gea, lanzó el 'bombazo' al ángulo desde fuera del área. ¡Hermoso y a celebrar el empate en el España vs Alemania!



Thomas Müller se fue a celebrar con sus compañeros en el España vs Alemania, que puedes seguirlo, AQUÍ.



España vs Alemania: Gol de Müller

