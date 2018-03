España vs. Alemania EN VIVO se enfrentan en lo que será un partidazo de campeones del mundo desde las 2:45pm en la ciudad alemana de Düsseldorf. La transmisión para todo Latinoamérica estará a cargo de DirecTv y en España por Telecinco.



España vs. Alemania se han enfrentado en 22 ocasiones, con un balance favorable para los bávaros, que han ganado nueve partidos y han empatado seis, y con una mejor diferencia de goles de 28-23. Pero de los partidos jugados en suelo germano cinco veces ganó la selección alemana, otros dos fueron empate y un solo triunfo de los ibéricos.



Este España vs. Alemania servirá para medir la evolución de ambos equipos de cara al mundial Rusia 2018. "Aunque sean amistosos, no son tan amistosos", dijo el mediocentro de la selección, Rodrigo Hernández 'Rodri', convocado por primera vez con la 'Roja'.



Los hinchas españoles esperan un triunfo de la selección ibérica y recordar aquellos triunfos históricos en la final de la Eurocopa 2008 y la semifinal del Mundial 2010, donde se coronaron como campeones del mundo.



El DT de España Julen Lopetegui llega a este duelo con Alemania inmaculado con 16 duelos sin conocer la derrota y con Diego Costa como artillero del equipo. La última vez de un España vs. Alemania sucedió en noviembre de 2014, donde los ibéricos cayeron 1-0

En las casas de apuestas pagan 5.50 euros a un triunfo de la 'Roja' con gol de brasileño nacionalizado español. Si Alemania gana paga 2.40 euros, un empate (3.35) y si España se lleva el partido se pagará 3 euros.



Sergio Busquets será la baja en este España vs. Alemania y Gerard Piqué es duda debido a una fuerte gripe que lo aqueja, pero los demás integrantes del equipo estarán firmes en la cancha del Esprit Arena de Dusseldorf.

En tanto, Joachim Löw espera seguir con su buena racha de triunfos, ya que si le gana a España y Brasil (su próximo rival), Alemania sumará 23 encuentros consecutivos sin conocer la derrota. Pero los bávaros se toman muy en serio sus encuentros y buscarán romper el récord mundial que lo tiene la selección española y la brasileña con 35 partidos sin perder.



Para el España vs. Alemania, Joachim Löw indicó que ambos equipos "van a tener que demostrar lo que pueden hacer" y confirmó la baja del portero Manuel Neuer y será reemplazado por Marc André Ter-Stegen.



Tampoco jugarán Emre Can, por unos dolores de espalda, y Sebastian Rudy, que dejó la selección por el nacimiento de su hijo. Mario Gotze y Marcos Reus no fueron convocados.

HORA EN EL MUNDO QUE SE JUGARÁ EL ESPAÑA VS. ALEMANIA



Argentina / 4:45 p.m.

Colombia / 2:45 p.m.

Chile / 4:45 p.m.

España / 8:45 p.m.

Ecuador / 2:45 p.m.

México / 1:45 p.m.

Perú / 2:45 p.m.

Paraguay / 4:45 p.m.

Uruguay / 4:45 p.m.

Estados Unidos / 2:45 p.m. (Florida)



¿DÓNDE PUEDO VER EL ESPAÑA VS. ALEMANIA?



Si estás en el Perú y parte de Latinoamérica, el España vs Alemania se transmitirá EN VIVO vía DirecTv. Pero si te encuentras en España tienes varias alternativas para poder ver este encuentro. Por Telecinco y la señal privada de Movistar Tv, canales de pago que te traerán los detalles del partidazo de infarto que se jugarán ambos equipos.

ALINEACIONES PROBABLES DEL ESPAÑA VS. ALEMANIA



Alemania: Ter Stegen - Kimmich, Boateng, Hummels, Hector - Kroos, Gündogan - Müller, Özil, Sané - Werner. Seleccionador: Joachim Löw



España: De Gea - Carvajal, Nacho (o Piqué), Sergio Ramos, Jordi Alba - Saúl, Thiago, Iniesta, Isco, Silva - Diego Costa. Seleccionador: Julen Lopetegui