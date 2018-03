España vs Argentina EN DIRECTO ONLINE TELECINCO TV EN VIVO Amistoso en el Wanda Metropolitano

España vs Argentina EN DIRECTO ONLINE. 'La Roja' recibe este martes a la 'Albiceleste' en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid en partidazo rumbo al Mundial Rusia 2018. Todo arranca a las 2:30 p.m. de Perú (9:30 p.m. de España / Telecinco) por DirecTV Sports para toda Latianomérica.



España y Argentina protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de esta fecha FIFA de amistosos, pues ambas selecciones cuentan con grandes jugadores como Andrés Iniesta, Sergio Ramos, Marco Asensio, Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Mascherano, entre otros.



España viene de un partidazo ante el vigente campeón del mundo, Alemania, en condición de visita, donde empataron 1-1. Argentina, por su parte, llega tras una victoria 2-0 frente a Italia de Buffon en Manchester.



HORARIOS EN EL RESTO DE PAÍSES



Argentina / 4:30 p.m.

Colombia / 2:30 p.m.

Chile / 4:30 p.m.

España / 9:30 p.m.

Ecuador / 2:30 p.m.

México / 1:30 p.m.

Perú / 2:30 p.m.

Paraguay / 3:30 p.m.

Uruguay / 4:30 p.m.

Estados Unidos / 3:30 p.m. (New Jersey / Miami)



Lionel Messi estaría ante España luego de superar molestias musculares que lo dejaron al margen del encuentro con Italia. El '10' entrenó con normalidad el domingo y espera capitanear a su equipo este martes.



Si bien Argentina puede recuperar a Lionel Messi, no podrá contar con 2 jugadores importantes. Ellos son Sergio Agüero y Ángel Di María, ambos lesionados que no viajaron con la 'Albiceleste' a Madrid.



España también tiene una baja para el partido con Argentina. Se trata del mediocampista David Silva, quien dejó la concentración de 'La Roja' por motivos personales.



España vs Argentina: Alineaciones probables



Argentina: Romero; Bustos, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Lo Celso, Mascherano, Banega, Pavón; Messi, Higuaín.



España: De Gea; Carvajal, Piqué, Ramos, Alba; Saúl, Thiago, Iniesta, Isco; Asensio, Costa.