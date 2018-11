España vs Bosnia Herzegovina: EN VIVO EN DIRECTO La Furia Roja enfrenta a los Dragones este domingo en el estadio Gran Canaria en amistoso internacional por fecha FIFA de noviembre. España busca una victoria ante Bosnia para mitigar derrota ante Croacia por la Liga de las Naciones UEFA. (2:45 p.m. hora peruana) (20:45 horas españolas) (TV: DirecTV para América) (La 1 de Televisión española TVE)



España vs Bosnia Herzegovina será un amistoso lleno de amargura para la Furia Roja. El cuadro que dirige el técnico Luis Enrique perdió ante Croacia y fue vapuleado por la prensa local. Con ese resultado complicó sus chances de clasificar al Play Off de la Liga de las Naciones.



En la previa del partido España vs Bosnia Herzegovina se habló más de los errores defensivos ante Croacia y una renovación extrema en el equipo español, que depende del resultado del duelo Inglaterra vs Crocia para conocer su futuro en el nuevo torneo de Europa.



Así, el duelo España vs Bosnia Herzegovina, el último del año 2018, podría ser determinante para cerrar con mejores y buenas sensaciones en el plantel de Luis Enrique.

España 2-3 Croacia: resumen y goles

No obstante, la expectativa del partido España vs Bosnia Herzegovina, ha sido a tope por los residentes de la isla Gran Canaria que vuelven a ver a la Furia Roja, tras más de 10 años de ausencia.



Para este compromiso, Sergio Ramos es baja obligada por lesión del España vs Bosnia Herzegovina. Se conoció, que el técnico español cambiará el equipo titular respecto del último ante Croacia. Se espera que el portero Kepa Arrizabalaga sea titular en vez del criticado David De Gea.



Luis Enrique aspira renovar el equipo y para ello busca la consolidación de nuevos valores tales como Diego Llorente, Mario Hermoso, Pablo Fornals y Brais Méndez.



Situación opuesta es la del técnico Robert Prosinecki, que encara el España vs Bosnia Herzegovina tras encadenar nueve partidos sin perder y ascender a la Liga A del campeonato de Naciones de la UEFA. Sin embargo, sufrirá la baja de su estrella Miralem Pjanic.

Alineaciones posibles del España vs Bosnia Herzegovina:



España: Kepa; Azpilicueta, Llorente, Hermoso, Gayà; Rodri Hernández; Suso, Fornals, Asensio, Jonny; Morata.

Bosnia Herzegovina : Sehic; Civic, Nastic, Zukanovic, Zunjic; Besic, Saric, Gojak; Dzeko, Visca, Duljevic.

