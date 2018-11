España vsCroacia : EN VIVO EN DIRECTO La Furia Roja enfrenta a los croatas este jueves en el estadio en el estadio Maksimir de Zagreb por la cuarta fecha del Grupo A4 de la Liga de las Naciones de la UEFA. España con un triunfo ante Croacia asegura su pase al Play Off final por el título del torneo europeo (2:45 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv para América) (TV La1 RTVE para España) (20:45 horas españolas)



España vs Croacia será la oportunidad para el técnico de Luis Enrique de ratificar su condición de favorito a nivel europeo, por ahora, y asegurar su presencia en la definición de la Liga de las Naciones. El primer gran objetivo del DT español tras la debacle en el Mundial Rusia 2018.



La Furia Roja es líder del grupo, previo al España vs Croacia, sin embargo necesita un triunfo para asegurar su pase a la semifinales del Play Off, junto a los otros tres ganadores de la serie A del torneo. De lo contrario, Inglaterra podría superarlo cuando enfrente en casa al equipo croata.



La Liga de las Naciones de la UEFA, con tres equipos por grupo, pone en aprietos a los más grandes debido a que pueden descender a la segunda categoría, siempre y cuando ocupen los últimos lugares. Por ello, el España vs Croacia , podría definir al primer semifinalista y descendido del torneo.



El mes pasado los croatas -con un solo punto- no lograron recuperarse de la goleada 6-0 por parte de España, la primera derrota humillante tras obtener el subcampeonato mundial en Rusia 2018. El equipo de Modric y Rakitic no pasó del empate ante Inglaterra en casa y solo pudo ganar 2-1 a Jordania en amistoso.

Video: Gol 2 de España

Luis Enrique prepara un nuevo equipo titular para el partido España vs Croacia. Deposita su confianza en Jordi Alba y ratifica a Gayá en los laterales. Además de Íñigo Martínez y Sergio Ramos por el centro.



Por el contrario, el técnico local Zlatko Dalic, criticado por el bajón de su selección y jugadores claves en los partidos oficiales y amistosos, necesita volver a la palestra con un triunfo en el encuentro España vs Croacia.



Sin duda, Rakitic y Modric, último ganador del balón de oro por aclamación, esperan encaminar a su selección al triunfo, e intentar la hazaña de conseguir una victoria en casa en el España vs Croacia y sorprender con una segunda en el mismo Wembley, el siguiente martes.

España vs Croacia: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por La1 RTVE y DirecTv la Liga de las Naciones UEFA España vs Croacia: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por La1 RTVE y DirecTv la Liga de las Naciones UEFA

Alineaciones probables del España vs Croacia:



España: De Gea; Azpilicueta, Íñigo Martínez, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets, Saúl, Sergi Roberto; Isco, Rodrigo y Morata.

Croacia : Kalinic; Milic, Vida, Lovren, Vrsaljko; Brozovic, Rakitic, Modric; Perisic, Rebic; y Kramaric.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.