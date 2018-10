España vs. Gales. EN VIVO EN DIRECTO La 'Furia Roja' tiene 90 minutos para probar caras nuevas y encontrar nuevos automatismos cuando visite a los 'Dragones de Cardiff'. El duelo en el Millennium Stadium se iniciará desde la 1:45 p.m. (Hora peruana) y será transmitido por TVE en la península ibérica, mientras que DirecTV lo hará para Latinoamérica.



El España vs. Gales servirá a Luis Enrique para probar algunas caras nuevas ante la ausencia de Isco Alarcón. El DT piensa en Marco Asensio modificando su posición, Iago Aspas o Suso. Los tres tendrán minutos para que el seleccionador saque conclusiones.



El golero Kepa Arrizabalaga tendría algunos minutos en el España vs. Gales, aunque Luis Enrique tenga en mente a David de Gea como titular, el golero del Chelsea puede ser novedad. Otras novedades en el cuadro ibérico serían Jonny Otto y la vuelta de Koke, Paco Alcácer, Marc Bartra y Álvaro Morata. La próxima fecha jugará contra Inglaterra en la Liga Europea de Naciones.



Para este España vs. Gales Ryan Giggs, entrenador de la selección británica, anunció la ausencia de Gareth Bale, quien no jugará en el amistoso contra España debido a fatiga muscular. "No es algo serio y quizás tenga una oportunidad para el martes, pero hay que verlo día a día", señaló el DT.



El extremo izquierdo sabía que se podía perder este España vs. Gales cuando se retiró del partido del Real Madrid ante Alavés el pasado fin de semana por una dolencia muscular que se complicó con una lesión en la ingle las últimas semanas.



España vs. Gales: Posibles alineaciones:



España: Kepa; Azpilicueta, Raúl Albiol, Sergio Ramos, Marcos Alonso; Rodri o Busquets, Saúl, Ceballos; Asensio, Iago Aspas y Morata.



Gales: Hennessey; Davies, Chester, Mepham, Roberts; Ampadu, Allen, Wilson, Ramsey, Brooks; y Vokes.