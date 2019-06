España vs Islas Feroe: EN VIVO Se enfrentan por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020

España vs Islas Feroe : El equipo de la 'Furia Roja' se enfrenta a los 'Vikingos' este viernes en el estadio Tórsvollur por la tercera fecha del Grupo F de las Eliminatorias a la Eurocopa 2020. España busca un triunfo ante Islas Feroe para encaminarse a la clasificación. (1:45 p.m. hora peruana) (20:45 horas españolas) (TV: La 1 de TVE para España) (TV: DirecTV para América)



El partido España vs Islas Feroe será un nuevo desafío para la Furia Roja, que fracasó en la Liga de las Naciones de la UEFA, en su objetivo por el título y el camino más corto al cupo a la Eurocopa 2020.



Sin embargo, el encuentro España vs Islas Feroe, será especial para los jugadores españoles que buscarán demostrar su compromiso con el entrenador Luis Enrique Martínez. El DT estará ausente por un delicado problema familiar.



El partido España vs Islas Feroe será el primero antes de recibir a Suecia. El duelo ante los Vikingos y un posible triunfo ante el cuadro sueco encaminaría la serie a favor de la 'Furia Roja' en la eliminatoria.



En la previa del España vs Islas Feroe el equipo de Luis Enrique sumó puntaje perfecto (6 puntos) tras los triunfos ante Malta y Noruega, lo qu ele valió liderar el grupo. Por su parte, los Vikingos no sumaron punto alguno y marchan en el último lugar.

El equipo español es dirigido en campo de juego por el asistente Robert Moreno y el técnico Luis Enrique sigue en directo los entrenamientos por conexión en vivo o streaming. Así prepara el duelo España vs Islas Feroe.



Para el ecuentro España vs Islas Feroe, el DT español pondría en el ataque a Iago Aspas y Álvaro Morata, que deberán sortear a la defensa cerrada de los Vikingos. Por el contrario, David De Gea estará en el arco de la 'Furia Roja'.

España vs Islas Feroe: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO por La 1 TVE y DirecTv la Eliminatorias Eurocopa 2020 España vs Islas Feroe: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO por La 1 TVE y DirecTv la Eliminatorias Eurocopa 2020

Alineaciones posibles del España vs Islas Feroe:



España : De Gea; Carvajal, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Jordi Alba; Busquets, Dani Parejo; Marco Asensio, Isco, Iago Aspas; y Morata.

Islas Feroe : Gestsson; Rólantsson, Davidsen, Gregersen, Faerø; Vatnsdal, Hansson, Joensen, Brandur Olsen, Vatnhamar y Kaj Leo.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.