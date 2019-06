España vs Suecia: EN VIVO Juegan por el liderato del Grupo H de las Eliminatorias a la Eurocopa 2020

España vs Suecia: EN VIVO EN DIRECTO La Roja enfrenta a el equipo 'maravilla' este lunes en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 4 del Grupo F de las Eliminatorias Eurocopa 2020. España busca un triunfo ante Suecia para encaminar su clasificación al torneo de la UEFA. (1:45 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv 610 para América) (TV: La 1 de TVE)



El partido España vs Suecia será clave para las aspiraciones de la Furia Roja en su camino a la clasificación a la Eurocopa 2020. Los españoles son líderes del Grupo H con nueve puntos. Por su parte, los suecos sumaron siete unidades y marchan en el segundo lugar.



Así, un triunfo en el duelo España vs Suecia, para los dirigidos por Luis Enrique, significaría alargar la ventaja a cinco puntos y consolidarse en la serie. Sin embargo con una derrota perderían el liderato.



El contexto del encuentro España vs Suecia, es complicado para el plantel español, que sufre la ausencia de Luis Enrique debido a un delicado tema personal que lo alejó de la dirección técnica de forma presencia, pero que por ahora los acompaña a la distancia.

España vs Islas Feroe: Gol de Sergio Ramos (Video: DirecTv | UEFA)

La Furia Roja es dirigida por el asistente técnico Robert Moreno y estará en el banco para el encuentro España vs Suecia. Por ahora, con los resultados esperados y por el contrario, provocó la unión del grupo.



En la previa del duelo España vs Suecia, la Furia Roja llega con cuatro triunfos seguidos, el último ante Islas Feroe por 4-1. Caso similar al de los suecos, que dieron cuenta de Malta (3-0).



Se espera que el golero español David De Gea sea titular en reemplazo de Kepa. Además, Dani Carvajal, Íñigo Martínez y Jordi Alba tendrán su oportunidad en el partido España vs Suecia.



Los suecos no podrán contar con los zagueros lesionados Nilsson Lindelöf y Andreas Granqvist para el choque España vs Suecia. El técnico Jan Andersson los sustituirá por Pontus Jansson y Philip Helander. Asimismo, vuelve su referente Sebastian Larsson.

Alineaciones posibles del España vs Suecia:



España: De Gea; Carvajal, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Jordi Alba; Busquets, Parejo; Marco Asensio, Isco, Rodrigo; y Morata.

Suecia : Olsen; Lustig, Jansson, Helander, Augustinusson; Claesson, Ekdal, Larsson, Forsberg; Quaison, Berg.

