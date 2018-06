España vs Suiza: EN DIRECTO ONLINE TV EN VIVO amistoso camino a Rusia 2018

España vs Suiza: EN VIVO ONLINE TV La 'Furia Roja' se enfrenta a los helveticos este domingo en el estadio de la Céramica en Villarreal en partido amistoso internacional de preparación rumbo a Rusia 2018. España busca una victoria ante Suiza para ratificar su condición de favorito para la Copa. (2:00 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv canal 610 para América) (TV: Cuatro para España | Mediaset) (21:00 horas españolas)





La selección española afronta en el estadio La Cerámica de Vila-real y ante un competitivo combinado suizo, su primer encuentro amistoso de cara al Mundial de Rusia con la idea de dar un paso más hacia la conjunción de grupo y empezar a mostrar sus argumentos futbolísticos de cara a la cita mundialista.



Como piedra de toque, el equipo de Julen Lopetegui no tendrá enfrente a un equipo menor, ya que Suiza es sexta en el último ránking FIFA, por delante de España, que es octava, aunque para concretar su inclusión en el grupo de 32 mundialistas, debió superar a Irlanda del Norte en la repesca del pasado noviembre.



Para el encuentro de este sábado, Lopetegui ha dejado en Madrid a Sergio Ramos e Isco Alarcón, los dos jugadores del Real Madrid que han completado una temporada más exigente, pero ha decidido que sí viajen, junto al resto de los convocados, Marco Asensio, Nacho y Lucas Vázquez, al tiempo que Carvajal continúa al margen del grupo con su trabajo de recuperación.



El partido ofrece diversas alternativas al técnico, pues puede enfocarlo para dar minutos a los menos habituales y calibrar con más detalle los aspectos clave de la que puede ser su aportación, pero también puede conformar una alineación en la que los hombres con más experiencia puedan afinar su juego y automatizar los aspectos a los que Lopetegui dará más importancia.



Monreal está en condiciones de jugar y, tras la marcha el viernes de Oyarzábal, Williams y Núñez, más la de Carlos Soler este sábado, -cuatro de los jugadores que reforzaron el trabajo de la selección-, quedan con el grupo Vallejo, Yeray y Rodri, todos ellos con opciones de tener minutos ante el combinado suizo.



Para esta primera prueba premundialista, España tendrá enfrente un rival que se ha medido diecinueve veces, pero contra el que solo ha perdido una, precisamente la última, cuando en el primer duelo del Mundial de Sudáfrica, los suizos ganaron por 0-1.



Aquel marcador se convirtió en un mal presagio, pero el equipo de Vicente del Bosque dio la vuelta a la dinámica inicial y alcanzó el campeonato del Mundo. Desde entonces no se han vuelto a enfrentar.



Aunque la selección piensa exclusivamente en avanzar en la preparación, la posibilidad de tomarse la revancha de aquel marcador es otro de los alicientes del choque, aunque muy pocos son los jugadores que en uno y otro equipo quedan del partido de hace ocho años.



Suiza necesitó la repesca para llegar al Mundial y con un 0-1 en la ida en Belfast ante el Irlanda del Norte, con gol de Ricardo Rodríguez, se clasificó con un agónico 0-0 en la vuelta, lo que le permitió estar en el sorteo mundialista que le llevó a coincidir en su grupo con Brasil, Serbia y Costa Rica.



Debutarán los suizos contra Brasil el día 17, se medirán a Serbia el 22, y a Costa Rica el 27, en un grupo el que los brasileños parten como favoritos y los suizos lucharán por la segunda posición.



El grupo que dirige Vladimir Petkovic solo mantiene la duda del jugador del Arsenal Granit Xhaka, que arrastra las consecuencia de un pequeño golpe, y nadie se plantea que entre los objetivos del compromiso contra España se encuentre el resultado. Así, una de sus figuras, el centrocampista del Stoke City Xherdan Shaqiri, ha insistido en que todo debe funcionar "partido a partido".



Por lo demás, Petkovic, que ha trabajado en los últimos días con tranquilidad en el lugar de concentración de la selección, cuenta con el bloque del equipo que logró la clasificación para estar en Rusia.

Alineaciones posibles del España vs Suiza :



España : De Gea, Odriozola, Piqué, Nacho, Jordi Alba, Busquets, Koke, Silva, Thiago, Iniesta y Diego Costa.

Suiza : Sommer, Lichtsteiner, Schar, Akanji, Ricardo Rodríguez, Shaqiri, Zakaria, Dzemali o XHara, Zuber, Embolo y Seferovic.