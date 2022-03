Barcelona vs. Galatasaray EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League este jueves 17 de marzo del 2022 desde las 12:45 p.m. (horario peruano) en el estadio Nef.

Pese a cerrar la llave en calidad de visitante, el equipo de Xavi Hernández parte como gran favorito para avanzar. La semana pasada, en el Camp Nou, los azulgranas fueron ampliamente superiores en el trámite, pero fallaron en la definición y el juego quedó 0-0.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Galatasaray en vivo en la Europa League?

México – 11:45 a.m.

Perú – 12:45 p.m.

Ecuador – 12:45 p.m.

Colombia – 12:45 p.m.

Venezuela – 1:45 p.m.

Bolivia – 1:45 p.m.

Argentina – 2:45 p.m.

Chile – 2:45 p.m.

Uruguay – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Brasil – 2:45 p.m.

España – 6:45 p.m.

Para la visita a Estambul, el elenco blaugrana realizará cambios con relación al que goleó 4-0 a Osasuna en LaLiga. En la zaga debe volver Ronald Araujo, en el medio Frenkie De Jong y por la banda izquierda se pelean un espacio Gavi y Ousmane Dembélé.

De su lado, Galatasaray está más cerca del descenso (nueve puntos) que del líder (32 unidades). Pese al mal momento, el técnico Domènec Torrent avisó que saldrán con todo para medirse a los catalanes. El equipo turco llegará al duelo motivado tras ganar el derbi a Besiktas por 2-1.

Barcelona vs. Galatasaray: canales de transmisión

Si quieres ver la transmisión del partidazo por Europa League entre Barcelona y Galatasaray desde España puedes hacerlo vía Movistar Plus. Este es el único canal de TV que cuenta con los derechos de transmisión de este certamen.

Para seguir el encuentro desde Sudamérica puedes hacerlo vía ESPN, mientras que en México y Centroamérica las señales habilitadas son ESPN, TNT Sports y HBO Max para la transmisión tanto de la UEFA Champions League como de la UEFA Europa League.

¿Dónde ver online el partido Barcelona vs. Galatasaray en la Europa League?

Si quieres ver la transmisión del partido entre Barcelona y Galatasaray puedes hacerlo vía Movistar Plus y DAZN, conectándote desde cualquier dispositivo móvil si verás el encuentro desde España; en Latinoamérica tienes dos opciones que son vía Star Plus para aquellos que quieran ver la señal de ESPN y para México puedes hacerlo por TNT Sports Go, que transmite todos los encuentros del certamen.

Barcelona vs. Galatasaray: posibles alineaciones del partido

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Pedri; Ferran Torres, Aubameyang y Gavi.

Galatasaray: Iñaki Peña; Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Antalyali, Kutlu; Babel, Feghouli, Aktürkoglu; y Mohamed.