ESPN EN VIVO Barcelona vs Real Madrid chocarán por la jornada 10 de LaLiga Santander. El encuentro se llevará a cabo este domingo 24 de octubre a las 9:15 a.m. (hora peruana) y la transmisión EN DIRECTO y ONLINE estará a cargo de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto por trome.pe

Barcelona recibe a Real Madrid en lo que será el primer clásico de la temporada. Los ‘culé’ recuperaron la senda de los triunfos (vienen de ganarle a Valencia por LaLiga y al Dinamo por la Champions League), sin embargo, la forma de juego del equipo no ha convencido aún a los hinchas.

Ronald Koeman alineará desde el arranque a Ansu Ftai, quien hace poco volvió de una lesión que lo tuvo fuera de las canchas por mucho tiempo. Asimismo, ya le dio minutos a Sergio Aguero. El ‘Kun’ entró en los últimos dos partidos y se espera que vea acción ante los merengues pero sin ser inicialista.

Por su parte, Real Madrid levantó cabeza goleando 5-0 al Shakhtar por Champions League, esto después de 3 partidos sin ganar. Carlo Ancelotti buscará darle caza a la Real Sociedad (puntero con 20 unidades) y dejar relegado en la mitad de la tabla al clásico rival al mismo tiempo.

Karim Benzema se erige como la figura del equipo, mientras que Vinicius Junior viene levantando su nivel con su último doblete en Champions League. Un duelo en el que la ‘Casa Blanca’ llega como favorita, aunque en los clásicos todo puede pasar.

Barcelona vs Real Madrid: alineaciones probables en clásico de LaLiga

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Eric García, Alba; Busquets, De Jong, Gavi; Ansu Fati, Memphis, Dest.

Real Madrid: Courtouis; Nacho, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Rodrygo, Vinicius, Benzema.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Real Madrid EN VIVO en clásico de LaLiga?

Perú 09:15 a.m.

Colombia 09:15 a.m.

Ecuador 09:15 a.m.

México 09:15 a.m.

Estados Unidos 10:15 a.m.

Bolivia 10:15 a.m.

Venezuela 10:15 a.m.

Chile 11:15 a.m.

Paraguay 11:15 a.m.

Argentina 11:15 a.m.

Uruguay 11:15 a.m.

Brasil 11:15 a.m.

España 04:15 p.m.

¿Dónde ver el Barcelona vs Real Madrid EN VIVO en clásico de LaLiga?

Argentina: ESPN y Star+

Bolivia: ESPN y Star+

Brasil: ESPN y Star+

Chile: ESPN y Star+

Colombia: ESPN y Star+

Ecuador: ESPN y Star+

España: Movistar LaLiga (M46 O110), Movistar LaLiga UHD (M440 O111), Movistar LaLiga 1 (M47 O112), Movistar LaLiga 2 (M48 O117) y LaLiga TV Bar

Estados Unidos: ESPN+

México: SKY Sports

Paraguay: ESPN y Star+

Perú: ESPN y Star+

Uruguay: ESPN y Star+

Venezuela: ESPN y Star+

¿Cómo ver ESPN EN VIVO el clásico Barcelona vs Real Madrid?

Para ver Barcelona vs Real Madrid EN VIVO en Perú, desde la señal de ESPN, debes sintonizar los siguientes canales según tu compañía de cable.

Movistar 504 (SD) Canal (740)

DirecTV: Canal 621 (SD) Canal 1621 (HD)

Claro : Canal 65 (SD) Canal 523 (HD)

StarGlobalcom: Canal 39

Best Cable: Canal 60

¿Cómo ver Star Plus EN VIVO el clásico Barcelona vs Real Madrid?

Desde el 31 de agosto, ya puedes suscribirte a la plataforma Star +, desde www.starplus.com. Desde allí, deberás elegir el paquete de desees (por un mes o por un año) y empezar a disfrutar del contenido del servicio de streaming.

Puedes ver el contenido en Android, iOS, televisores, consolas, celulares. En Estados Unidos el precio es de $ 7,50, y valorando que el nuevo streaming se podrá adicionar al paquete ya contratado de Disney+, el costo mensual por ambos servicios es de S/ 35,90.

Barcelona vs Real Madrid: últimos resultados

La historia ha puesto frente a frente a ambos equipos 246 oportunidades. Los madrileños llevan una corta ventaja con 98 partidos ganados, frente a 96 de los catalanes y 52 empates. Estos son sus últimos duelos.

Real Madrid 2-1 Barcelona por LaLiga (Abril 2021)

Barcelona 1-3 Real Madrid por LaLiga (Octubre 2020)

Real Madrid 2-0 Barcelona por LaLiga (Marzo 2020)

Barcelona 0-0 Real Madrid por LaLiga (Diciembre 2019)

Real Madrid 0-1 Barcelona por LaLiga (Marzo 2019)

Barcelona vs Real Madrid: cuánto pagan las casas de apuestas

Casa de apuesta Barcelona Empate Real Madrid Betsafe 2,70 3,75 2,50 Inkabet 2,70 3,70 2,45 Betsson 2,70 3,75 2,50 Te Apuesto 2,70 3,60 2,47