Boca Juniors vs. Banfield EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la sexta jornada de la Liga Profesional de Argentina este viernes 1 de julio del 2022 desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el estadio La Bombonera.

Los ‘Xeneizes’ vuelven al ruedo después empatar 0-0 el último martes contra Corinthians en Brasil y a días de enfrentar al mismo rival en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. En ese contexto, el entrenador Sebastián Battaglia debe introducir una enorme cantidad de variantes en la oncena que chocará con el ‘Taladro’.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Banfield en vivo por la Liga Profesional?

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (2 de julio)

Con relación al equipo que Battaglia envió esta semana en Sao Paulo, el único que repetiría es Agustín Sández, quien reemplazó a Frank Fabra, ausente por suspensión. En más, Gastón Ávila, ausente en las convocatorias por no renovar contrato, vuelve a ser considerado ante la falta de centrales: Carlos Izquierdoz, Carlos Zambrano y Nicolás Figal.

De su lado, Banfield visita La Bombonera en buena forma, pues encadenó cuatro partidos sin perder. El último de ellos fue un empate contra Barracas Central en casa. Con relación a ese choque, se espera que el entrenador Claudio Vivas repita el mismo once, pero tiene dudas con Luciano Abecasis, por el lateral izquierdo.

Boca Juniors vs. Banfield: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Boca Juniors vs. Banfield puedes seguirlo a través de ESPN Premium.

¿Dónde ver online el partido Boca Juniors vs. Banfield por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Banfield deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Boca Juniors vs. Banfield: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Javier García; Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, Gastón Ávila, Agustín Sández; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Aaron Molinas; Luca Langoni y Luis Vázquez.

Banfield: Enrique Bologna; Emanuel Coronel, Dylan Gissi, Alejandro Maciel, Luciano Abecasis; Nicolás Domingo, Alejandro Cabrera; Matías González, Giuliano Galoppo, Agustín Urzi; Ramiro Enrique.

¿Dónde jugarán Boca Juniors vs. Banfield por la Liga Profesional?