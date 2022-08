Boca Juniors vs. Racing Club EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 13 de la Liga Profesional este domingo 14 de agosto del 2022 desde las 6:30 p.m. (horario peruano) en el estadio ‘El Cilindro’.

Los ‘Xeneizes’ parece haber encontrado el camino de la mano de Hugo Ibarra. De sus recientes cuatro citas, tres terminaron en victoria y las dos últimas al hilo. La semana pasada, el cuadro ‘azul y oro’ venció a Platense en La Bombonera y hace solo unos días se impuso a Agropecuario para avanzar de ronda en la Copa Argentina.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Racing Club por la Liga Profesional?

Perú – 6:30 p.m.

Ecuador – 6:30 p.m.

Colombia – 6:30 p.m.

México – 6:30 p.m.

Chile – 7:30 p.m.

Venezuela – 7:30 p.m.

Bolivia – 7:30 p.m.

Paraguay – 7:30 p.m.

Argentina – 8:30 p.m.

Uruguay – 8:30 p.m.

Brasil – 8:30 p.m.

España – 1:30 a.m. (15 de agosto)

Con relación al choque copero, el ‘Negro’ Ibarra realizará cambios. De inicio, el arquero Agustín Rossi volverá, pese a que no tiene resuelto su futuro. Carlos Zambrano, en la zaga, debe tomar el lugar de Facundo Roncaglia. Además, Darío Benedetto, tras una lesión, y Sebastián Villa, por Exequiel Zeballos (pasó por el quirófano), irán al ataque.

De su lado, Racing Club lleva ocho partidos sin perder, pero cinco de ellos fueron empates. Entonces, es urgente para el cuadro de Fernando Gago conseguir tres puntos. Pero, el DT tiene varias dudas: Gastón Gómez o Gabriel Arias, en el arco, Iván Pillud o Facundo Mura, por la banda derecha. Eugenio Mena entrará por el lesionado Gonzalo Piovi.

Boca Juniors vs. Racing Club: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Boca Juniors vs. Racing Club puedes seguirlo a través de ESPN Premium.

¿Dónde ver online el partido Boca Juniors vs. Racing Club por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Racing Club deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Boca Juniors vs. Racing Club: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Martín Payero; Óscar Romero, Sebastián Villa y Darío Benedetto.

Racing Club: Gastón Gómez o Gabriel Arias; Iván Pillud o Facundo Mura, Jonathan Galván, Lucas Orban, Eugenio Mena; Aníbal Moreno, Leonel Miranda, Carlos Alcaraz, Matías Rojas, Gabriel Hauche y Enzo Copetti.