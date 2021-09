Un partido más que interesante. Chelsea vs Manchester City EN VIVO vía ESPN EN DIRECTO por la sexta jornada de la Premier League el sábado 25 de setiembre desde las 6:30am. (hora peruana). Aquí podrás enterarte los distintos horarios, canal de TV, online para ver el choque de los clubes ingleses.

Llega un duelo más que complicado y uno de los más llamativos dentro de la liga inglesa. El entrenador del Manchester City Pep Guardiola perdió los tres partidos de la temporada pasada, entre ellos la final de la Champions y el sábado en la sexta jornada su rivalidad tendrá un nuevo capítulo. Cabe destacar que Guardiola se encontraba invicto contra Thomas Tuchel antes de que aterrizara en el Chelsea a principios de 2020.

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Manchester City por Premier League?

Perú - 6:30am.

Ecuador - 6:30am.

Colombia - 6:30am.

México - 6:30am.

Bolivia - 7:30am.

Venezuela - 7:30am.

Paraguay - 7:30am.

Chile - 7:30am.

Argentina - 8:30am.

Uruguay - 8:30am.

Brasil - 8:30am.

España - 1:30 p.m.

Durante mucho tiempo Tuchel fue observado como un alumno aventajado de Guardiola, especialmente cuando ambos dirigían en Alemania. El técnico alemán, que cuando era joven admiraba al Ajax de Louis Van Gaal, al Barcelona de Johann Cruyff o al Arsenal de Arsene Wenger, se enamoró del Barcelona que dirigió Guardiola: “Fue cuando mejor comprendí el fútbol”.

“Pep me lo enseñó todo, que se podía ganar jugando bien, que se puede ganar todo y seguir siendo humilde y simpático, que se puede defender y atacar con intensidad o que se puede hacer todo con jugadores del centro de formación”, explicó en un vídeo cuando fichó por el Chelsea.

El técnico alemán parece haber aprendido bien las lecciones de su antiguo profesor y la prueba son las tres victorias consecutivas en los tres últimos choques, incluida la final de la Champions el 29 de mayo en Oporto.

Dos 1-0 y un 2-1 son el botín de Tuchel y los suyos, un grupo rocoso y enérgico que ha sabido encontrar las fisuras en el talentoso y coral City de Guardiola. Ahora, en una nueva edición de Premier League podría cambiar la situación, sin embargo, el Chelsea tiene claro que desea ganar la liga inglesa esta temporada de la mano de grandes jugadores como Lukaku.

¿En dónde ver en vivo Chelsea vs. Manchester City por Premier League?

Perú - ESPN, Star+

Ecuador - ESPN, Star+

Colombia - ESPN, Star+

México - Blue to Go Video Everywhere

Bolivia - ESPN, Star+

Venezuela - ESPN, Star+

Paraguay - ESPN, Star+

Chile - ESPN, Star+

Argentina - ESPN, Star+

Uruguay - ESPN, Star+

España - DAZN

El City llega al duelo del sábado tras haberse dejado puntos contra Tottenham y Southampton en las cinco primeras jornadas, quedando a tres puntos del trío de cabeza que forman Chelsea, Liverpool y Manchester United, en una carrera al título que defiende que se presume muy apretada.

Por otro lado, los líderes también tendrán partidos complicados. El sábado el Manchester United de Cristiano Ronaldo, que anotó tres goles en dos partidos desde que regresó a los ‘Red Devils’, recibe al Aston Villa, mientras que el Liverpool visita al Brentford.

Chelsea vs. Manchester City por Premier League: últimos partidos

08.05.21 - Manchester City 1:2 Chelsea

03.01.21 - Chelsea 1 : 3 Manchester City

25.06.20 - Chelsea 2 : 1 Manchester City

23.11.19 - Manchester City 2 : 1 Chelsea