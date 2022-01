Chelsea vs. Tottenham EN VIVO vía Star Plus en directo se enfrentan en el partido de la jornada 23 de la Premier League este domingo 23 de enero del 2022 desde las 11:30 a.m. (horario peruano) en el estadio Stamford Bridge.

Los ‘Blues’ y los ‘Spurs’ se encontrarán por tercera vez en el mes y la cuarta en la temporada. Hasta aquí, el equipo entrenado por Thomas Tuchel se impuso en todos los duelos: uno por Premier League y dos por Copa de la Liga.

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Tottenham en la Premier League?

México – 10:30 a.m.

Perú – 11:30 a.m.

Colombia – 11:30 a.m.

Ecuador – 11:30 a.m.

Venezuela – 12:30 p.m.

Bolivia – 12:30 p.m.

Argentina – 1:30 p.m.

Chile – 1:30 p.m.

Paraguay – 1:30 p.m.

Uruguay – 1:30 p.m.

Brasil – 1:30 p.m.

España – 5:30 p.m.

En septiembre pasado, Chelsea ganó 0-3 a Tottenham en la primera ronda del campeonato doméstico. Mientras que, por las semifinales de la Carabao Cup, el conjunto del DT alemán ganó en casa 2-0 y como visitante 1-0 a los de Conte para avanzar a la final.

¿Cómo ver Chelsea vs. Tottenham en la Premier League?

ESPN y Star Plus son las señales habilitadas para ver el partido de la Premier League que presentará a Chelsea sin los lesionados Trevoh Chalobah, Ben Chilwell, Andreas Christensen y Reece James. Mientras que el portero Edouard Mendy sigue en la Copa Africana.

De su lado, Tottenham recuperó al central Eric Dier, ausente tres semanas por una lesión muscular. El surcoreano Son Heung-min y el argentino Cristian Romero estarán en buena forma tras el parón internacional de selecciones.

A esta jornada, los ‘Blues’ salen con la misión de no alejarse más del líder absoluto Manchester City. A su vez, los ‘Spurs’ están en la pelea por conseguir el cuarto lugar de la tabla para conseguir el pase a la próxima Champions League.

Chelsea vs. Tottenham: alineaciones posibles

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, Alonso, Kanté, Kovacic, Mount, Pulisic, Havertz, Lukaku.

Tottenham: Lloris; Sánchez, Dier, Davies, Emerson, Reguilón, Skipp, Winks, Hojbjerg, Kane, Lucas Moura.