Mira ESPN en directo para no perderte los detalles del Colo Colo vs. Internacional EN VIVO. Sigue el juego de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2022, este martes 28 de junio desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y 8:30 p.m. (hora chilena). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN2, Star+(Star Plus), DAZN y beIN SPORTS XTRA. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con el uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa, Colo Colo buscará la victoria en Chile ante el brasileño Internacional de Porto Alegre. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Monumental David Arellano.

Colo Colo vs. Internacional: así llegan los equipos

El Internacional de Porto Alegre recuperó tres jugadores y, con su plantel prácticamente completo, buscará dar el primer golpe ante el local Colo Colo.

Para el Inter la fase de grupo de la Sudamericana fue un mero trámite. Se quedó en forma invicta con el Grupo E sumando 12 puntos -gracias a tres triunfos y tres empates- y dejando en el camino al paraguayo Guaireña, al Independiente Medellín y al ecuatoriano 9 de octubre.

El ‘Colorado’ brasileño llega al partido con buenas sensaciones. El viernes le ganó 3-0 al Coritiba por el Brasileirao alcanzando el cuarto puesto con 24 unidades, a cinco del líder Palmeiras.

Colo Colo mira con esperanza el cruce tras una desilusionante participación en la Libertadores, en la que quedó fuera tras ser tercero del Grupo F detrás de River Plate y el brasileño Fortaleza.

El técnico boliviano-argentino Gustavo Quinteros contará con un nuevo refuerzo para enfrentar al Inter: el delantero argentino Agustín Bouzat, de 28 años.

También retornará al equipo el arquero titular, Brayan Cortés, quien se recuperó de una operación en la rodilla derecha.

Con la liga local que recién se reanudará este jueves, Colo Colo vio acción y goleó 5-1 al Temuco en la Copa Chile, torneo que se juega simultáneo.

¿A qué hora se juega el Colo Colo vs. Internacional en vivo?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 9:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (miércoles 29 de junio)

Colo Colo vs. Internacional: canales del partido y cómo ver por TV

El Colo Colo vs. Internacional será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la Copa Sudamericana. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Monumental David Arellano y será transmitido en Sudamérica, por ESPN2 y Star+(Star Plus). En España, la contienda se podrá ver por DAZN, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO el Colo Colo vs. Internacional?

Para no perderte el Colo Colo vs. Internacional desde la señal de ESPN en Perú, debes sintonizar los siguientes canales según tu compañía de cable.

Movistar 504 (SD) Canal (740)

DirecTV: Canal 621 (SD) Canal 1621 (HD)

Claro : Canal 65 (SD) Canal 523 (HD)

StarGlobalcom: Canal 39

Best Cable: Canal 60

¿Cómo ver ESPN Play en vivo gratis?

Para ingresar a ESPN Play debes registrarte con las credenciales de tu proveedor de TV paga. Accede a www.ESPNPlay.com, elige el logo de tu operador de cable, loguéate con tu usuario y contraseña. Cuando ya tengas tu registro ya completo, podrás disfrutar de todo el contenido disponible ya que el servicio es gratuito.

Colo Colo vs. Internacional: probables alineaciones

Colo Colo: Brayan Cortés, Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Matías Zaldivia, Gabriel Suazo, César Fuentes, Esteban Pavez, Leonardo Gil, Pablo Solari, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa. DT: Gustavo Quinteros.

Internacional: Daniel, Heitor, Vitao, Gabriel Mercado, Moisés, Edenilson, Gabriel, Carlos de Pena, Alan Patrick, Taison y Wanderson. DT: Mano Menezes.

Con información de AFP.