Emelec vs. Atlético Mineiro EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores, este martes 5 de julio desde las 5:15 p.m. (hora peruana y ecuatoriana) y 7:15 p.m. (hora brasileña). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Fox Sports Argentina, Star+(Star Plus) y DAZN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Luego del empate a uno en Guayaquil, Emelec y Atlético Mineiro definirán en Belo Horizonte al clasificado a cuartos de final del torneo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estádio Governador Magalhaes Pinto, más conocido como Mineirao.

¿A qué hora se juega el Emelec vs. Atlético Mineiro?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 5:15 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 6:15 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 7:15 p.m.

España: 0:15 a.m. (miércoles 6 de julio)

Emelec vs. Atlético Mineiro: canales del partido y cómo ver por TV

El Emelec vs. Atlético Mineiro será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la Copa Libertadores. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Mineirao y será transmitido para Argentina, por Fox Sports Argentina y Star+(Star Plus); y en Brasil, por NOW NET e Claro, GUIGO, Star+ y ESPN. En el resto de Sudamérica, la contienda se podrá ver por ESPN y Star+(Star Plus); en España, vía DAZN, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS.

Emelec vs. Atlético Mineiro: así llegan los equipos

Aquel penal errado de Hulk en las semis de la Copa Libertadores-2021 salió caro para el Atlético Mineiro. En Guayaquil, el ariete estrella también desperdició uno. ¿Su redención? Llevar al ‘Galo’ a cuartos de final cuando reciban a Emelec.

“El éxito es como el alquiler: tienes que pagarlo a diario. Si dejas de pagar una cuota, el cobro es mucho peor”, dijo el artillero el sábado, al término de la victoria 2-1 ante Juventude en el Brasileirao.

Hulk abrió la cuenta esa jornada, justamente de penal, y llevó al Mineiro, que alineó una nómina mixta, al podio del campeonato brasileño, a apenas dos puntos del líder Palmeiras.

La remontada del ‘Galo’ en el torneo local llena de optimismo al técnico argentino Antonio Mohamed para seguir avanzando en el principal torneo de clubes de Sudamérica.

El poderío del Mineiro parece no asustar al Emelec del español Ismael Rescalvo, que marcha en la sexta casilla de la liga ecuatoriana, a siete puntos del puntero Barcelona.

“Si algún equipo ecuatoriano puede ganar en Brasil es Emelec. Vamos a ir sin complejos, a jugar de tú a tú con uno de los candidatos a ganar el título”, avisó el ibérico tras el empate en Guayaquil.

En Brasil, donde los ecuatorianos suelen tener problemas para ganar, los ‘Eléctricos’ no contarán con el atacante Joao Rojas, transferido al Monterrey de México, y tienen entre algodones al zaguero Aníbal Leguizamón.

Emelec vs. Atlético Mineiro: probables alineaciones

Atlético Mineiro: Everson, Mariano, Junior Alonso, Nathal Silva, Guilherme Arana, Otavio, Calebe, Ademir, Ignacio Fernández, Rubens y Hulk. DT: Antonio Mohamed.

Emelec: Pedro Ortiz, Bryan Carabalí, Eddie Guevara, Marlon Mejía, Jackson Rodríguez, Dixon Arroyo, Alexis Zapata, Francisco Cevallos, Sebastián Rodríguez, Bruno Pittón y Alejandro Cabeza. DT: Ismael Rescalvo.

Con información de AFP.