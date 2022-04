Chelsea vs Real Madrid EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League este miércoles 6 de abril del 2022 desde las 2:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Stamford Bridge.

‘Blancos’ y ‘Blues’ vuelven a cruzarse en instancias decisivas de la Liga de Campeones. La temporada pasada, españoles e ingleses se vieron las caras en las semifinales. En esos duelos, el equipo de Londres venció a los de Madrid por un marcador global de 3-1.

¿A qué hora juegan Chelsea vs Real Madrid en vivo por Champions League?

Perú – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

México – 2:00 p.m.

Chile – 3:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Paraguay – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

“Será especial. El año pasado perdimos en semifinales y espero que este año haya una victoria”, expresó el portero Thibaut Courtois sobre la revancha. Para ello, el equipo podrá contar con Karim Benzema, totalmente recuperado de una lesión que le dejó sin clásico ante Barcelona.

De su lado, Chelsea sufrió un golpe inesperado en la jornada pasada de la Premier League. Brentford, recién ascendido, le ganó 1-4 en casa. “Era el toque de atención que necesitamos para los partidos que vienen”, indicó Christian Pulisic sobre el tropiezo en el torne doméstico.

Chelsea vs Real Madrid : dónde ver la transmisión

Si quieres ver la transmisión del partidazo por UEFA Champions League entre Real Madrid y Chelsea desde España puedes hacerlo vía Movistar Plus. Este es el único canal de TV que cuenta con los derechos de transmisión de este certamen, el más importante de Europa a nivel de clubes.

Para seguir el encuentro desde Sudamérica puedes hacerlo vía ESPN, mientras que en México y Centroamérica la señal habilitada es TNT Sports y HBO Max que desde esta temporada iniciaron con la transmisión tanto de la UEFA Champions League como de la UEFA Europa League.

¿Dónde ver online el partido Chelsea vs Real Madrid por Champions League?

Si quieres ver la transmisión del partido entre Real Madrid y Chelsea puedes hacerlo vía Movistar Plus, conectándote desde cualquier dispositivo móvil si verás el encuentro desde España; en Latinoamérica tienes dos opciones que son vía Star Plus para aquellos que quieran ver la señal de ESPN y para México puedes hacerlo por TNT Sports Go, que transmite todos los encuentros del certamen.

Chelsea vs Real Madrid: posibles alineaciones del partido

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric; Marco Asensio, Karim Benzema, Vinicius Junior.

Chelsea: Edouard Mendy; Cesar Azpilicueta, Thiago Silva, Antonio Rudiger; Reece James, Jorginho, Mateo Kovacic, Marcos Alonso; Hakim Ziyech, Kai Havertz, Christian Pulisic.