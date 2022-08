Real Madrid vs. Eintracht Frankfurt EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la Supercopa de Europa este miércoles 10 de agosto del 2022 desde las 2:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Helsinki Olympic.

El campeón de la Champions League y el campeón de la Europa League se encuentran para definir el primer trofeo internacional de la temporada 2022-2023. El equipo de Carlo Ancelotti llega como el gran favorito, pese a no iniciar la campaña oficialmente. En tanto, los de Oliver Glasner ya avanzaron en la Copa de Alemania y perdieron 1-6 ante Bayern Múnich en la Bundesliga.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Frankfurt por la Supercopa de Europa?

Perú – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

México – 2:00 p.m.

Chile – 3:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Paraguay – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

Real Madrid, que ganó uno de los tres partidos de su pretemporada, se presentará con el mismo equipo que venció a Liverpool. Con Thibaut Courtois en el arco, Eder Militao y David Alaba en la zaga, Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric en el centro. Mientras que Vinicius Junior y el capitán Karim Benzema en la ofensiva.

De su lado, Eintracht Frankfurt arriba sin Filip Kostic, que se marcha a Juventus. Sin él, el DT puede confiar en Christopher Lenz por la banda izquierda. Además, el delantero Randal Kolo Muani iría desde el arranque, por lo que Rafael Santos Borré se iría entre los suplentes. En más, Daichi Kamada debería volver al once en lugar de Jesper Lindström.

¿Qué canales transmiten el Real Madrid vs. Frankfurt en vivo?

Para ver el partido entre Real Madrid y Eintracht Frankfurt de Supercopa de Europa hay tres opciones en los canales de habla hispana. Si vives en España puedes seguirlo a través de Movistar Liga de Campeones. Si te encuentras en México puedes verlo vía TNT Sports. Finalmente, en Latinoamérica podrás seguir este partido vía ESPN.

¿Dónde ver online el partido Real Madrid vs. Frankfurt por la Supercopa de Europa?

Para ver la transmisión online del partido entre Real Madrid y Eintracht Frankfurt puedes hacerlo a través de tres señales. Si te encuentras en España deberás seguir este partido vía Movistar Plus. Si vives en México puedes seguir este partidazo por la señal online de TNT GO. Si estás en Latinoamérica podrás verlo en Star Plus.

Real Madrid vs. Frankfurt: posibles alineaciones del partido

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Alaba, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Fede Valverde; Vinícius, Benzema.

Eintracht Frankfurt: Trapp; Touré, Tuta, Ndicka; Knauff, Sow, Rode, Lenz; Kamda, Götze; Kolo Muani o Borré.

¿Dónde jugarán Real Madrid vs. Frankfurt por la Supercopa de Europa?

Real Madrid vs. Eintracht Frankfurt disputarán en el Estadio Olímpico de Helsinki, la nueva edición de la Supercopa de Europa.