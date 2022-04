Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de ida de semifinales de la Champions League, este martes 26 de abril desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus), Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Trece veces campeón del torneo de clubes más importante de Europa, Real Madrid, visitará a Manchester City, que de la mano de Pep Guardiola buscará su primera estrella en esta competencia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Etihad Stadium.

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs. Manchester City en vivo?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 3:00 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Real Madrid vs. Manchester City: canales del partido y cómo ver por TV

El Real Madrid vs. Manchester City será uno de los duelos más atractivos de la semana de la Champions League. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Etihad Stadium y será transmitido para México, por HBO Max. En Sudamérica, la contienda se podrá ver por ESPN y Star+(Star Plus); en España, vía Movistar+ y Movistar Liga de Campeones, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son TUDN.com, SiriusXM FC, Univision NOW, CBS, TUDN USA, Univision, Paramount+, TUDNxtra, TUDN App.

Real Madrid vs. Manchester City: así llegan los equipos

Dos de los candidatos al título del certamen se verán las caras en Inglaterra, para luego definir el pase a la final en España, en el Estadio Santiago Bernabéu. Si bien el Real Madrid es el favorito de la llave para muchos, los ‘Citizens’ tienen la oportunidad de dar la sorpresa.

“Tenemos que competir bien y hacer dos partidos excepcionales para llegar a la final. No hace falta decir el respeto que le tenemos al Real Madrid. Queremos llegar a la final y ganarla, igual que el Real Madrid o el Liverpool”, señaló en la previa, el entrenador del equipo inglés, Pep Guardiola.

Real Madrid y Manchester City se volverán a enfrentar después de dos años. En aquella ocasión, los de Guardiola triunfaron en los dos partidos de octavos de final y eliminaron a los merengues, algo que esperan repetir en esta temporada.

“Estamos focalizados en el partido de la semifinal”, declaró el último miércoles Carlo Ancelotti, guía de Real Madrid, después de la victoria (3-1) sobre Osasuna por LaLiga.

A esta instancia, Real Madrid llegó tras eliminar a PSG y Chelsea, mientras que Manchester City lo hizo luego de dejar en el camino a Sporting Lisboa y Atlético de Madrid.

Real Madrid vs. Manchester City: historial de enfrentamientos

Manchester City 2-1 Real Madrid | 2020 | Champions League

Real Madrid 1-2 Manchester City | 2020 | Champions League

Manchester City 4-1 Real Madrid | 2017 | International Champions Cup

Real Madrid 1-0 Manchester City | 2016 | Champions League

Manchester City 0-0 Real Madrid | 2016 | Champions League

Manchester City 1-4 Real Madrid | 2015 | International Champions Cup

Manchester City 1-1 Real Madrid | 2012 | Champions League

Real Madrid 3-2 Manchester City | 2012 | Champions League

Real Madrid vs. Manchester City: probables alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Nacho, David Alaba, Ferland Mendy, Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric; Federico Valverde, Karim Benzema y Vinicius Junior. DT: Carlo Ancelotti.

Manchester City: Ederson Moraes, Kyle Walker, Ruben Dias, Aymeric Laporte, Joao Cancelo, Kevin De Bruyne, Rodri, Ilkay Gündogan, Riyad Mahrez, Phil Foden y Bernardo Silva. DT: Carlo Ancelotti.