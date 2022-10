River Plate vs. Estudiantes EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 23 de la Liga Profesional Argentina este miércoles 5 de octubre del 2022 desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Monumental.

Los ‘Millonarios’ se recuperaron del duro golpe que significó la eliminación de la Copa Argentina ante Patronato. El fin de semana, el elenco que entrena Marcelo Gallardo goleó a Argentinos Juniors por 3-0 y quedó a siete del líder Boca Juniors. Más allá de ello, el reto para el equipo será volver a celebrar un triunfo en casa por primera vez en un mes.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Estudiantes en vivo por Liga Profesional?

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (6 de octubre)

Pese a sonreír en el estadio Diego Armando Maradona, el plan del ‘Muñeco’ Gallardo pasa por realizar modificaciones en la oncena. De ese modo, Emanuel Mammana debe entrar en la zaga y Nicolás de la Cruz sobre el medio sector. Arriba Lucas Beltrán se perfila como acompañante de Miguel Ángel Borja y Pablo Solari puede ser una alternativa.

De su lado, Estudiantes atraviesa por un momento terrible. A la renuncia del técnico Ricardo Zielinski, se añaden los cuatro partidos seguidos sin ganar (tres derrotas al hilo). Sin el ‘Ruso’, será Pablo Quatrocchi el reemplazante y meterá mano en el equipo: ingresan Franco Zapiola y Benjamín Rollheiser por Fernando Zuqui (lesión) y Leandro Díaz (suspensión), respectivamente.

River Plate vs. Estudiantes: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido River Plate vs. Estudiantes puedes seguirlo a través de ESPN Premium.

¿Dónde ver online el partido River Plate vs. Estudiantes por Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre River Plate y Estudiantes deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

River Plate vs. Estudiantes: posibles alineaciones del partido

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Juan Fernando Quintero, Agustín Palavecino; Pablo Solari o Lucas Beltrán y Miguel Borja.

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Fabián Noguera, Luciano Lollo y Bruno Valdéz o Emmanuel Más; Manuel Castro, Jorge Morel y Franco Zapiola, Benjamín Rollhesier; Mauro Boselli y Pablo Piatti.