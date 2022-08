River Plate vs. Newell’s Old Boys EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 13 de la Liga Profesional Argentina este sábado 13 de agosto del 2022 desde las 6:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Monumental.

En el minuto final, los ‘Millonarios’ consiguieron tres puntos claves en Avellaneda. Gracias al gol de Matías Suárez vencieron por 1-0 a Independiente. De ese modo, los de Marcelo Gallardo se sacudieron de la derrota sufrida en casa ante Sarmiento por 1-2. Precisamente, la idea del equipo es recuperar el terreno perdido y más si se trata de presentarse ante su público.

¿A qué hora juegan River vs. Newell’s por la Liga Profesional?

Perú – 6:30 p.m.

Ecuador – 6:30 p.m.

Colombia – 6:30 p.m.

México – 6:30 p.m.

Chile – 7:30 p.m.

Venezuela – 7:30 p.m.

Bolivia – 7:30 p.m.

Paraguay – 7:30 p.m.

Argentina – 8:30 p.m.

Uruguay – 8:30 p.m.

Brasil – 8:30 p.m.

España – 1:30 a.m. (14 de agosto)

El ‘Muñeco’ Gallardo planea realizar dos modificaciones en la oncena para chocar con el conjunto de Rosario. Nicolás de La Cruz se prepara para reemplazar a Esequiel Barco. Adelante, Lucas Beltrán pelea con Miguel Ángel Borja para ser el ‘9′ en el Monumental. En más, River Plate no cuenta con más novedades.

De su lado, Newell’s Old Boys ha ido de más a menos. Tras un arranque que ilusionó a los hinchas, la ‘Lepra’ perdió tres veces en fila y en la jornada anterior igualó ante Colón de Santa Fe en casa. Encima, el entrenador Javier Sanguinetti perderá a tres hombres importantes: Cristian Lema, Juan Garro y Juan Manuel García.

¿Qué canales transmiten el River vs. Newell’s en vivo?

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido River Plate vs. Newell’s Old Boys puedes seguirlo a través de TNT Sports.

¿Dónde ver online el partido River vs. Newell’s por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre River Plate y Newell’s Old Boys deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

River Plate vs. Newell’s Old Boys: posibles alineaciones del partido

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Elías Gómez; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Pablo Solari, Agustín Palavecino, Nicolás De la Cruz; y Miguel Borja o Lucas Beltrán.

Newell’s Old Boys: Lautaro Morales; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Willer Ditta, Facundo Mansilla, Lionel Vangioni; Julián Fernández, Juan Sforza, Guillermo Balzi; Ramiro Sordo y Djorkaeff Reasco.

¿Dónde jugarán River Plate vs. Newell’s Old Boys por la Liga Profesional?