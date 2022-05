Vélez vs. Estudiantes La Plata EN VIVO Star Plus ONLINE: se enfrentarán este martes 24 de mayo desde las 5:15 p. m. (hora peruana) y 7:15 p. m. (hora argentina) por la sexta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. El partido también será transmitido por ESPN, Directv GO y beIN Sports, mientras que podrás seguir todas las incidencias en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires y el árbitro Nicolás Gamboa será el encargado de impartir justicia. Actualmente en el Grupo C, Estudiantes La Plata es líder y clasificado a octavos de final, con 13 puntos; Bragantino y Vélez están igualados en cinco; en tanto que Nacional tiene cuatro unidades.

¿En qué canal ver partido Vélez vs. Estudiantes La Plata en vivo?

Argentina : Star+

: Star+ Bolivia : Star+

: Star+ Brasil : Star+

: Star+ Chile : Star+

: Star+ Colombia : Star+, ESPN

: Star+, ESPN Ecuador : Star+, ESPN

: Star+, ESPN Internacional : Bet365

: Bet365 Paraguay : Star+

: Star+ Perú : Star+

: Star+ Estados Unidos : beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS

: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS Uruguay : Star+

: Star+ Venezuela: Star+, ESPN

¿A qué hora ver partido Vélez vs. Estudiantes La Plata en vivo?

Estados Unidos – 3.15 p. m. hora de Los Ángeles

México – 5.15 p. m.

Estados Unidos – 5.15 p. m. hora de Texas

Perú – 5.15 p. m.

Ecuador – 5.15 p. m.

Colombia – 5.15 p. m.

Estados Unidos – 6.15 p. m. hora de Miami

Chile – 6.15 p. m.

Bolivia – 6.15 p. m.

Venezuela – 6.15 p. m.

Paraguay – 6.15 p. m.

Uruguay – 7.15 p. m.

Argentina – 7.15 p. m.

Brasil – 7.15 p. m.

Inglaterra - 11.15 p. m.

España – 12.15 a. m. (miércoles 25 de mayo)

Italia – 12.15 a. m. (miércoles 25 de mayo)

El ‘Fortín’ estaba al borde de la eliminación en la Copa Libertadores, pero el plantel volvió a la vida con el impresionante 3-2 sobre Nacional, en Uruguay. Los dirigidos por Julio Vaccari sellaron la victoria en el último minuto, luego de iniciar perdiendo y recibir el empate parcial a poco del final.

Los artífices del primer triunfo de Vélez Sarsfield en el certamen internacional fueron Lucas Janson, Matías de los Santos y Máximo Perrone. De esta forma, el equipo quedó con opciones de avanzar a octavos de final, aunque no dependerá de sí mismo: debe ganar y esperar que Bragantino empate o pierda en su visita a Nacional.

El objetivo es claro y el club buscará mantener la buena racha que enlazó recientemente: lleva cuatro partidos sin perder (tres victorias y un empate). No obstante, el comando técnico también debe corregir algunos detalles, en especial en defensa, dado que esa zona siempre fue vulnerada en las últimas siete presentaciones.

Por su parte, Estudiantes La Plata hizo gala de un gran poderío en la fase regular de la Copa de la Liga Profesional, pero se despidió en cuartos de final, tras los penales ante Argentinos Juniors. A pesar del mal desenlace en la competencia local, la directiva confía en el proyecto del entrenador Ricardo Zielinski.

Hasta ahora, el ‘Pincha’ no ha perdido en la Copa Libertadores y tiene asegurado el primer lugar de su grupo. En este momento, los máximos goleadores de la institución en esta contienda sudamericana son, el delantero Gustavo Del Prete y el defensa Agustín Rogel, cada uno con dos anotaciones.

Vélez vs. Estudiantes: historial de partidos

Desde marzo del 2017, los partidos Vélez vs. Estudiantes La Plata se dieron en 10 ocasiones, dejando un balance favorable para el ‘Pincha’: ganó cinco veces. En ese lapso de tiempo, el ‘Fortín’ solo se impuso en tres oportunidades.

07-04-2022: Estudiantes La Plata 4-1 Vélez Sarsfield - Copa Libertadores

06-03-2022: Vélez Sarsfield 1-1 Estudiantes La Plata - Copa Liga Profesional

27-11-2021: Estudiantes La Plata 1-0 Vélez Sarsfield - Liga Profesional

28-12-2020: Vélez Sarsfield 2-3 Estudiantes La Plata - Copa Diego Maradona

30-08-2019: Estudiantes La Plata 0-1 Vélez Sarsfield - Superliga

28-01-2019: Estudiantes La Plata 1-2 Vélez Sarsfield - Superliga

31-03-2018: Vélez Sarsfield 3-3 Estudiantes La Plata - Superliga

16-08-2017: Estudiantes La Plata 1-0 Vélez Sarsfield - Amistoso

16-08-2017: Estudiantes La Plata 2-0 Vélez Sarsfield - Amistoso

09-03-2017: Vélez Sarsfield 3-2 Estudiantes La Plata - Primera división

Vélez vs. Estudiantes: posibles alineaciones

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías de los Santos, Valentín Gómez, Francisco Ortega; Máximo Perrone, Nicolás Garayalde; Luca Orellano, Joel Soñora, Lucas Janson y Lucas Pratto.

Estudiantes La Plata: Jerónimo Pourtau; Emanuel Beltrán, Bautista Kociubinski, Santiago Núñez y Bruno Valdez; Hernán Toledo, Jorge Morel, Brian Orosco y Carlo Lattanzio; Franco Zapiola y Alan Marinell.