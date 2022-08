Flamengo vs. Corinthians EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores, este martes 9 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 p.m. (hora brasileña) La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Marca Claro, Star+(Star Plus), Fox Sports Argentina y Conmebol TV. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Más información Copa Libertadores 2022: horarios y qué canales transmiten los partidos de cuartos de final

Los brasileños Flamengo y Corinthians definirán al primer semifinalista de la sexagésima tercera edición de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de Sudamérica. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Maracaná.

¿A qué hora se juega el Flamengo vs. Corinthians en vivo?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 9:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (miércoles 10 de agosto)

Flamengo vs. Corinthians: canales del partido y cómo ver por TV

El Flamengo vs. Corinthians será uno de los duelos más atractivos de la jornada futbolística en el mundo. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Maracaná y será transmitido en Argentina, por Fox Sports Argentina, Star+(Star Plus) y Marca Claro. En Brasil, la contienda se podrá ver por Conmebol TV, NOW NET e Claro, SBT; en México, vía Marca Claro, mientras que en el resto de Sudamérica, por las señales de ESPN, Marca Claro y Star+.

Más información Copa Sudamericana 2022: qué canales transmiten los cuartos de finala

Flamengo vs. Corinthians: así llegan los equipos

La ventaja de dos goles que sacó Flamengo en el choque de ida parece ser suficiente como para meterse entre los cuatro primeros del certamen. No obstante, Corinthians no se da por vencido y promete dar pelea para seguir en carrera.

La semana pasada, en el Neo Química Arena, el ‘Mengao’ se impuso 2-0, con goles de Giorgian De Arrascaeta y Gabriel Barbosa, en una victoria que lo pone con pie y medio en la siguiente instancia de la competencia.

Pensando en el duelo contra Corinthians, Flamengo se presento en la reciente jornada de la liga brasileña con un equipo con habituales suplentes. Aun así, al conjunto carioca le alcanzó para ganarle a Sao Paulo, con un marcador de 2-0, y trepar hasta el quinto casillero.

“Tuvimos un resultado importante, pero el fútbol juega muchas malas pasadas y no podemos flaquear. Y ya empezamos la preparación al día siguiente del primer partido”, advirtió el entrenador de Flamengo, Dorival Junior.

Al frente estará Corinthians, ganador de la Copa Libertadores en el 2012, que está obligado a tener una presentación histórica para dar vuelta a la llave.

El elenco paulista, para este compromiso, no podrá contar con Maycon, quien se fracturó el pie en la ida. Por otro lado, Willian y Renato Augusto podrían ser las novedades en la convocatoria de la escuadra que dirige Vitor Pereira.

Flamengo vs. Corinthians: probables alineaciones

Flamengo: Santos, Rodinei, Leo Pereira, David Luiz, Filipe Luis, Thiago Maia, Joao Gomes, Everton Ribeiro, Giorgian De Arrascaeta, Pedro y Gabriel Barbosa. DT: Dorival Junior.

Corinthians: Cassio, Fagner, Bruno Méndez, Fabián Balbuena, Lucas Piton, Du Queiroz, Roni, Giuliano, Adson, Roger Guedes y Gustavo Silva. DT: Vitor Pereira.

¿Dónde se juega el Flamengo vs. Corinthians, por Copa Libertadores?