Flamengo vs. Corinthians EN VIVO vía ESPN ONLINE | sigue el juego de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores, este martes 2 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 p.m. (hora brasileña). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus), SPO Internacional, Claro Sports y Marca Claro. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Los dos clubes más populares de Brasil, como lo son Flamengo y Corinthians, empezarán la llave para definir al primer semifinalista de la Copa Libertadores. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Neo Química Arena.

¿A qué hora juegan Flamengo vs. Corinthians en vivo?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 9:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (miércoles 3 de agosto)

¿Qué canales transmiten Flamengo vs. Corinthians en Copa Libertadores?

El Flamengo vs. Corinthians será uno de los duelos más atractivos de la jornada futbolística en el mundo. El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Neo Quimica Arena y será transmitido para Sudamérica, por Claro Sports, ESPN, Marca Claro, Star+(Star Plus) y SPO Internacional. En Brasil, la contienda se podrá ver por NOW NET e Claro, SBT y CONMEBOL TV.

En tanto, en Estados Unidos, los canales con los derechos son beIN SPORTS CONNECT, SPO Internacional, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO el Flamengo vs. Corinthians?

Para no perderte la transmisión del Flamengo - Corinthians desde la señal de ESPN en Perú, debes sintonizar los siguientes canales según tu compañía de cable.

Movistar 504 (SD) Canal (740)

DirecTV: Canal 621 (SD) Canal 1621 (HD)

Claro : Canal 65 (SD) Canal 523 (HD)

StarGlobalcom: Canal 39

Best Cable: Canal 60

Flamengo vs. Corinthians: así llegan los equipos

El Corinthians, que viene jugando con más regularidad este año y es el segundo en la clasificación del Campeonato Brasileño, recibe en casa a un Flamengo que comenzó la temporada con irregularidades pero que afinó el paso en los últimos partidos.

El conjunto de Sao Paulo apuesta en su fortaleza en el Neo Química, en donde no pierde desde febrero, así como en los refuerzos que inscribió para cuartos de final de la Libertadores, principalmente en el delantero Yuri Alberto.

Flamengo, que mejoró significativamente desde que Dorival Junior asumió como técnico y no pierde hace seis partidos, también inscribió importantes refuerzos para la Libertadores, como el volante chileno Arturo Vidal, el delantero Everton Cebolinha y Erick Pulgar, pero que aún no estánn en el equipo titular.

El equipo de Río de Janeiro, campeón continental en 2019 y 2020, perdió su último partido precisamente frente al Corinthians por la liga, pero fue el vencedor en el último duelo entre ambos por la Libertadores, en 2010.

Consciente de que el duelo con el Flamengo es uno de los más importantes de la temporada, el técnico del Corinthians, el portugués Vítor Pereira, viene usando equipos alternativos en los partidos de la liga y de la Copa de Brasil, pero finalmente podrá alinear el martes el once ideal.

Para el Flamengo el partido del martes también es uno de los más importantes de la temporada y, por eso, Dorival Junior dejó claro que su intención es buscar un resultado favorable en la visita para poder definir la clasificación en el Maracaná, el 9 de agosto.

“Tendremos 180 minutos de dos partidos muy complicados. Todos conocen el potencial del Corinthians, que no por acaso es el segundo en la clasificación del Campeonato Brasileño. Tenemos que tener mucho cuidado. El equipo que avance con seguridad peleará por el título de la Libertadores”, dijo el entrenador.

Flamengo vs. Corinthians: probables alineaciones

Corinthians: Cassio, Fagner, Bruno Méndez, Fabián Balbuena, Lucas Pitton, Víctor Cantillo, Du Queiroz, Maycon, Gustavo Mosquito, Giovane y Roger Guedes. DT: Vítor Pereira.

Flamengo: Santos, Rodinei, David Luiz, Leo Pereira, Filipe Luís, Joao Gomes, Thiago Maia, Giorgian de Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa y Pedro. DT: Dorival Junior.