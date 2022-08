Liverpool vs. Fulham EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 1 de la Premier League, este sábado 6 de agosto desde las 6:30 a.m. (hora peruana y colombiana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN y Star+(Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con el colombiano Luis Díaz desde el arranque, Liverpool iniciará su participación en la nueva temporada de la liga inglesa, cuando visite a Fulham. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Craven Cottage.

¿A qué hora juega Liverpool vs. Fulham en vivo?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 6:30 a.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 7:30 a.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 8:30 a.m.

España: 1:30 p.m.

Liverpool vs. Fulham: canales del partido y cómo ver por TV

El Liverpool vs. Fulham será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la Premier League. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Craven Cottage y será transmitido en Colombia, Perú y el resto de Sudamérica, por ESPN y Star+(Star Plus). En México, la contienda se podrá ver por Paramount+; en España, vía DAZN 2, Movistar+ y DAZN; mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son SiriusXM FC y Peacock.

Liverpool vs. Fulham: así llegan los equipos

El Liverpool, de Jürgen Klopp, debutará en la Premier League 2022-23, después de haber hecho uno de los grandes movimientos del mercado europeo, con la incorporación a sus filas del delantero uruguayo Darwin Núñez, procedente del Benfica, por 70 millones de euros. También fichó al media punta portugués Fabio Carvalho, del Fulham, por 5.9 millones, y al lateral escoces Calvin Ramsay, procedente del Aberdeen, por 4.9 millones.

En el caso de las bajas, el Liverpool perdió a su estrella Sadio Mané, que puso rumbo al Bayern Múnich. Otra venta destacada fue la del canterano galés Neco Williams, traspasado al recién ascendido Nottingham Forest.

Si bien no es un fichaje, la presencia de Alisson Becker será una novedad en el arco de los ‘Reds’. El brasileño, vale decir, se lesionó en un amistoso ante Manchester United hace unas semanas y se perdió los últimos cinco encuentros de su equipo, incluido el que acabó con victoria 3-1 sobre Manchester City, por la Community Shied.

Al frente estará Fulham, que vuelve a la Premier League tras una temporada. El conjunto blanco hizo una campaña sobresaliente en la Championship (Segunda División) y ascendió como campeón.

El equipo es dirigido por Marco Silva y cuenta en la plantilla con Andreas Pereira, recién llegado procedente de Manchester United. Además, Fulham incorporó recientemente al portugués Joao Palhinha y al israelí Manor Solomon.

Liverpool vs. Fulham: probables alineaciones

Fulham: Rodak, Mbabu, Tosin, Ream, Robinson, Reed, Joao Palhinha, Decordova-Reid, Pereira, Kebano y Mitrovic. DT: Marco Silva.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara, Salah, Luis Díaz y Firmino. DT: Jürgen Klopp.

¿Dónde se juega el Liverpool vs. Fulham, por Premier League?