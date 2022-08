River Plate vs. Arsenal EN VIVO vía ESPN ONLINE, EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 14 de la Liga Profesional de Argentina este miércoles 17 de agosto del 2022 desde las 5:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Julio Humberto Grondona.

Los ‘Millonarios’ afrontan la cita en un gran momento. Sobre todo, porque el pasado fin de semana, con el 4-1 sobre Newells’ Old Boys, ratificaron que van en ascenso. De hecho, el elenco que dirige Marcelo Gallardo ha trepado en la tabla y tiene 21 puntos, aunque todavía le quedan lejos los 28 del líder Atlético Tucumán.

¿A qué hora juegan River vs. Arsenal en vivo por la Liga Profesional?

Perú – 5:00 p.m.

Ecuador – 5:00 p.m.

Colombia – 5:00 p.m.

México – 5:00 p.m.

Chile – 6:00 p.m.

Venezuela – 6:00 p.m.

Bolivia – 6:00 p.m.

Paraguay – 6:00 p.m.

Argentina – 7:00 p.m.

Uruguay – 7:00 p.m.

Brasil – 7:00 p.m.

España – 12:00 a.m. (18 de agosto)

El éxito frente a la ‘Lepra’ ha sido clave para el ‘Muñeco’ Gallardo repita la oncena que paró en el Monumental. No obstante, el DT de River solo mantiene una duda en la ofensiva porque debe definir entre Miguel Borja y Lucas Beltrán. En más, Paulo Díaz y Esequiel Barco no se recuperaron de sus molestias.

De su lado, Arsenal ha sido irregular en esta parte de la temporada. Los de Sarandí solo ganaron un partido de los últimos cinco que afrontó en el certamen local. Ante ello, el técnico Leonardo Madelón estudiará si hace cambios con respecto a la escuadra que estuvo presente en el 1-1 frente a Colón en Santa Fe.

River vs. Arsenal: qué canales transmiten el partido

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido River Plate vs. Arsenal puedes seguirlo a través de ESPN Premium.

¿Dónde ver online el partido River vs. Arsenal por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre River Plate y Arsenal deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

River vs. Arsenal: posibles alineaciones del partido

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Emanuel Mammana, Javier Pinola, Elías Gómez; Enzo Pérez; Pablo Solari, Agustín Palavecino, Juan Fernando Quintero, Nicolás De la Cruz; Lucas Beltrán o Miguel Borja.

Arsenal: Alejandro Medina; Cristian Chimino, Ignacio Gariglio, Gustavo Canto, Damián Pérez; Julián Navas, Mauro Pittón, Braian Rivero, Facundo Kruspzky; Lucas Cano y Sebastián Lomónaco.