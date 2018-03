El torneo apertura de la Copa Latinoamérica Sur de League of Legends, el videojuego de PC más jugado del mundo, tendrá su final el próximo 14 de abril, en el coliseo Eduardo Dibós de la ciudad de Lima y el equipo ganador viajará a Berlín y París a jugar el MSI, el torneo internacional más exclusivo de LOL.



La CLS es la máxima competencia profesional de League of Legends en la región y marca el crecimiento exponencial de los eSports en América Latina.



El torneo que inició el pasado 20 de enero, reune a los mejores 8 equipos de League of Legends de la región de Latinoamérica Sur. El ganador de este torneo tendrá el honor de representar a la región en el Mid Season Invitational, competición internacional de League of Legends, que se jugará este año en Berlín y París.



Riot Games continúa con su compromiso de llegar con sus eventos a diferentes lugares de la región. En 2017, la primera final fue en Frutillar, al sur de Chile y la CLS clausura se debatió en el DirecTV Arena de Buenos Aires frente a más de 6 mil personas.



El 13 de abril, en el Coliseo Eduardo Dibós, además se definirá el ganador del Circuito Nacional de League of Legends de Perú. El ganador de esta final tendrá la oportunidad de jugar el torneo de promoción, que otorga dos cupos a la CLS Clausura.



COPA LATINOAMÉRICA SUR APERTURA 2018: ¿QUÉ HAY DE NUEVO?



La Copa Latinoamérica Sur inicia el sábado 20 de enero al mediodía y trae consigo novedades en su transmisión y formato.

Entre las novedades para la CLS Apertura 2018, en esta ocasión tendremos por primera vez en la Copa 8 equipos compitiendo, los nuevos equipos que se suman son Legatum, Dark Horse y Universidad Católica Esports, la nueva escuadra de League of Legends del club de fútbol Chileno.



Asimismo la CLS contará con más de 15 nuevos jugadores nuevos, renovando la plantilla del total de jugadores de la Copa en más de un 30%.



El show de la CLS Apertura contará con nuevos talentos de cámara, se une Juliostito, experimentado ex pro-player de la escena local y Zombyra, uno de los relatores con mas trayectoria de la región.



League of Legends es el Esport más importante del mundo, con 13 ligas profesionales en 4 continentes, cada una con primera y segunda división y 3 competencias inter-ligas al año.



Acerca de la Copa Latinoamérica Sur:



Copa Latinoamerica Sur es la competencia principal de League of Legends en nuestra región. 2018 va a ser el quinto año de historia de este torneo que incluye en su versión Apertura a 8 equipos de 5 jugadores, además del staff de apoyo.



Estos equipos jugaran dos veces por semana durante tres meses, en vivo desde nuestros estudios en Santiago de Chile y con transmisión mundial a través de nuestros canales de streaming. Durante 2017 CLS alcanzó una audiencia promedio de más de 200 mil usuarios por semana.



CLS cuenta con dos torneos, el Apertura que otorga un lugar al Mid-Season Invitational en el que compiten los mejores equipos de Latinoamérica Norte, Brasil, Norteamérica, Europa, Corea, China, Japón, Oceanía, Sudeste Asiático, Taiwan, Turquía y la Comunidad de Estados Independientes. Y el torneo Clausura, que define el equipo que representará a la región en el Campeonato Mundial de League of Legends, la competencia máxima de LoL y el evento de Esports más importante del planeta, transmitida en 18 idiomas y con una audiencia de 432 millones de espectadores únicos en su última versión.





Riot fue fundada en 2006 por un par de emprendedores convencidos de que poner la experiencia del jugador en el centro permite llegar a excelentes productos. Lanzaron su primer videojuego League of Legends a finales de 2009, en modalidad free to play, y hoy lo juegan más de 100 millones de personas al mes.



Riot hoy atribuye su éxito a la comunidad de jugadores y continúa evolucionando la experiencia de League of Legends para mantenerse a la altura de sus expectativas; cuenta con oficinas locales en 16 países con el fin entender y ofrecer el mejor servicio a sus jugadores, independiente de su su nacionalidad o idioma. Fue catalogada en 2016 como la Compañía del Año según la revista INC.