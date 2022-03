Renato Tapia ha demostrado que nunca es una opción bajar los brazos, solo así ha conseguido quedar a muy poco de jugar su segundo Mundial en Qatar 2022. Su esposa Andrea Cordero, también es una luchadora y lo ha dejado saber en su blog “Amelia y su lámpara”, donde ha revelado que lucha contra una enfermedad incurable.

La bloguera, empresaria y madre de familia sorprendió a todos sus seguidores y también a los del ‘Capitán del futuro’ al revelar que sufre de SOP (Síndrome de Ovario Poliquístico) una condición que no tendría cura y que padece desde hace años.

En su relato reconoce que le afectó saber que no existe una cura definitiva para su mal. “Cuando me enteré de que tenía SOP, una nube de dudas horribles me acompañó durante un tiempo. Pensar que esto es algo que no tiene cura y que requiere mucho esfuerzo para sobrellevar me abrumó muchísimo. Por años me sentí a la deriva hasta trazar un horizonte, uno al que aún lucho por llegar”, relató.

Renato Tapia y Andrea son de las parejas más estables en la selección (Foto: @renatotapiac)

Médico español hace ‘milagro’ por esposa de Renato Tapia

Andrea Cordero contó que hoy entiende un poco más su condición gracias a la ayuda de un nuevo especialista. “Hace unas semanas conseguí un nuevo endocrinólogo. Es el segundo al que llego aquí en España, y solo con la revisión de mis antecedentes, la exploración física y mis ciclos menstruales fue capaz de diagnosticarme con SOP y resistencia a la insulina. Desde entonces estoy en tratamiento y me siento mucho mejor”, contó con emoción.

Su revelación tiene un sentido y es poder ayudar a ciento o miles de mujeres que puede padecer esta situación sin haber sido diagnosticadas y luchas con el sobrepeso sin saber que pueden padecer resistencia a la insulina. “Debo reconocer que tratarme, tanto emocional, como físicamente, ha sido mi principal arma”, añadió.

¿Cómo saber que sufro de SOP? ¿Qué síntomas manifiesta?

SOP es el Síndrome del Ovario Poliquístico, y es una condición que afecta los niveles hormonales en algunas mujeres. Entre los principales síntomas se pueden contar la menstruación irregular, desequilibrio hormonal, alopecia, resistencia a la insulina, obesidad, infertilidad, quistes ováricos, acné y ‘acantosis nígricans (piel oscura y gruesa del cuello).

Renato Tapia logró boleto a repechaje ante Paraguay (Foto: Reuters)

Esposa de Renato Tapia lo alentó ante Paraguay

Andrea Cordero no puede perderse los partios de Renato Tapia y fue testigo de la hazaña de la ‘Blanquirroja’ ante Paraguay por las eliminatorias a Qatar 2022 y dejó videncia en sus redes sociales donde se le pudo observar junto a su hija y a otras esposas de los jugadores.

La blogger y comunicadora que promueve el movimiento ‘Body Positive’. se animó a dejar un tierno mensaje a su esposo. “Recordando a ese par de chiquillos locos de 19 y 21 años. Y acá estamos, más juntos y fuertes (y locos) que nunca. Felices 7 años de matrimonio, corazón. Gracias por ser siempre tú. Cada día de mi vida, tú”, compartió.