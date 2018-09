Europa League: Jugador cayó al foso en su intento de celebrar gol con hinchas y casi termina en tragedia

Europa League : El jugador Kololli, del FC Zurich, casi no la cuenta. El jugador celebraba su gol y en su intento de acercarse a los hinchas visitantes, saltó la valla pero no se percató que había un hoyo.



Kololli marcó el gol del triunfo de visitante del FC Zurich sobre AEK Larnaca. Precisamente, el jugador desconocía los detalles del estadio Neo GSP de Nicosía, y primero saltó el panel de publicidad, pero su euforia fue más allá y trepó por un segundo muro.



Kololli se emocionó a tal punto que solo pensaba en gritar su gol con los hinchas que se encontraban en la tribuna. Pero en su segundo salto terminó al fondo de la fosa. Por fortuna, no no era de mucha altura pero todos se asustaron tras ver como desapareció de escena el defensa.



Zurich ganó los tres puntos y se ubica en el segundo lugar del Grupo A, con el mismo puntaje que Bayer Leverkusen, que venció a Ludogorets en la primera fecha de la Europa League.

