Atlético Madrid jugará ante el Lokomotiv de Moscú de Jefferson Farfán en octavos de la Europa League , según determinó el sorteo celebrado en la sede de la UEFA de Nyon.



Además, el duelo estelar de los octavos de la segunda competición europea enfrentará al Milan con el Arsenal. Los partidos de ida se jugarán el jueves 8 de marzo y los de vuelta una semana más tarde.



Atlético Madrid, finalista de la Liga de Campeones en 2014 y 2016 (derrotas ante el Real Madrid), jugará primero en su estadio y luego viajará a la capital rusa para el duelo ante Lokomotiv del peruano Jefferson Farfán.



Entre los otros enfrentamientos destaca el Zenit San Petersburgo-Leipzig, el CSKA Moscú-Lyon y el Borussia Dortmund-Salzburgo.



Los partidos de ida serán el 8 de marzo y la vuelta el 15 de marzo.

Europa League: Los partidos de los octavos de final del torneo de la UEFA | FOTOS Europa League: Los partidos de los octavos de final del torneo de la UEFA | FOTOS

Las llaves de los octavos de final de la Europa League:



Lazio (ITA) vs Dynamo Kiev (UKR)

RB Leipzig (GER) vs Zenit San Petersburgo (RUS)

Atlético Madrid (ESP) vs Lokomotiv Moscú (RUS)

CSKA Moscú (RUS) vs Lyon (FRA)

Marsella (FRA) vs Athletic Bilbao (ESP)

Sporting Lisboa (POR) vs Viktoria Plzen (CZE)

Borussia Dortmund (GER) vs Salzburgo (AUT)

Milan AC (ITA) vs Arsenal (ENG)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.