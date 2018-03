Europa League: Los partidos de los cuartos de final del torneo de la UEFA | FOTOS

El Atlético Madrid, único superviviente español en la Europa League, se enfrentará al Sporting de Lisboa en los cuartos de final de la segunda competición europea de clubes.



Atlético Madrid vs Sporting se enfrentaron en octavos de esta competición en la temporada 2009-2010. Los españoles lograron el pase al empatar a dos goles en Lisboa, después de que la ida en el Vicente Calderón acabase con 0-0.



Los rojiblancos terminaron ganando la competición ese año en Hamburgo.



El Sporting, además, nunca ha ganado en España, teniendo un balance de tres empates y nueve derrotas en sus visitas al vecino país.



El equipo que entrena Diego Simeone conoció este viernes la gravedad de la lesión del lateral izquierdo brasileño Filipe Luis, que sufre una fractura de peroné que hace peligrar su participación en el Mundial de Rusia.



Estos son los partidos de cuartos de final de la Europa League. Estos son los partidos de cuartos de final de la Europa League.

Los otros tres enfrentamientos de cuartos serán: Leipzig-Marsella; Arsenal-CSKA y Lazio-Salzburgo.



Marsella tiene la motivación extra de que la final se disputará el 16 de mayo en su país, en Lyon, aunque eso puede conllevar también un exceso de responsabilidad, como le ocurrió al Lyon, que quedó el jueves eliminado al perder en su estadio por 3-2 contra el CSKA, después de haber ganado 1-0 en Moscú.



El duelo entre el Arsenal vs CSKA estará marcado también por la crisis diplomática entre ambos países después de que Occidente acuse a Rusia de estar implicada en el reciente envenenamiento de un exagente de los servicios secretos rusos y de su hija en el sur de Londres.



Moscú respondió este viernes que expulsará a todos los diplomáticos británicos en respuesta por las sanciones impuestas por el gobierno londinense.



Los partidos de ida se jugarán el jueves 5 de abril y los de vuelta el 12 del mismo mes.



PROGRAMA DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA EUROPA LEAGUE:



RB Leipzig vs Marsella



Arsenal vs CSKA Moscú



Atlético Madrid vs Sporting Portugal



Lazio vs Salzburgo



Luego de los partidos de cuartos de final de la Europa League, el sorteo de las semifinales será el 13 de abril.



REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE