F1 EN VIVO GP de Austria 2022 se correrá EN DIRECTO este domingo 10 de julio en la pista Red Bull Ring desde las 8:00 a.m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de Star Plus. Además, no te pierdas de ningún detalle de la carrera en el minuto a minuto de trome.pe

TE VA A INTERESAR | Paolo se cansó y explotó contra Erick Osores y Gonzalo Nuñez: “Esos tipos son pagados para perjudicarme”

La undécima carrera del año encuentra a Max Verstappen y a Red Bull en el tope de la clasificación. Y es precisamente el actual campeón del mundo quien partirá desde la pole position en el circuito que comparte nombre con la escudería que representa.

No obstante, Charles Leclerc y el ganador de la última carrera, Carlos Sainz , partirán desde el segundo y tercer lugar para intentar quitarle puntos a Red Bull y hacer que Ferrari recupere terreno en el campeonato.

‘Checo’ Pérez (Red Bull) partirá desde el quinto lugar, mientras que George Russell (cuarto) y Lewis Hamilton (octavo), también parten desde lugares expectantes para sus respectivos Mercedes.

¿Cómo quedó la clasificación en los qualys para el GP de Austria 2022?

Fórmula 1: GP de Austria se correrá este domingo 10 de julio. Foto: Captura.

¿A qué hora se corre el GP de Austria 2022 en vivo?

Perú - 8:00 a.m.

México - 8:00 a.m.

Colombia - 8:00 a.m.

Ecuador - 8:00 a.m.

Chile - 9:00 a.m.

Paraguay - 9:00 a.m.

Bolivia - 9:00 a.m.

Venezuela - 9:00 a.m.

Estados Unidos - 9:00 a.m.

Argentina - 10:00 a.m.

Uruguay - 10:00 a.m.

Brasil - 10:00 a.m.

España - 03:00 p.m.

¿Cómo ver la transmisión del GP de Austria 2022 en vivo?

La transmisión del Gran Premio de Austria 2022 estará a cargo de las señales de ESPN, FOX Sports, Movistar, DAZN y LIVE STREAMING lo podrás seguir vía F1 TV y STAR Plus o STAR+.

¿Cómo tener tu cuenta de Star Plus para ver GP de Austria 2022 ?

Para ver Star Plus en Latinoamérica deberán contar con una suscripción al servicio de streaming. ¿Cuánto cuesta ello? Es importante tener en cuenta que los precios varían de acuerdo a cada país. Estos son los planes en algunos países de la región:

Perú: S/.37.90 al mes y S/.379.00 al año

México: 199 pesos mensuales y 1.999 anuales

Colombia: 31.900 pesos colombianos al mes y 319.900 al año

Chile: 8.500 pesos mensuales y 84.900 anuales

Argentina: 880 pesos al mes y 8.800 al año

Posiciones de la Fórmula 1 2022

Max Verstappen (Red Bull) 181 puntos Sergio Pérez (Red Bull) 147 puntos Carlos Leclerc (Ferrari) 138 puntos Carlos Sainz (Ferrari) 127 puntos George Russell (Mercedes) 111 puntos Lewis Hamilton (Mercedes) 93 puntos Lando Norris (McLaren) 58 puntos Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46 puntos Esteban Ocón (Renault) 39 puntos Fernando Alonso (Reanault) 28 puntos Pierre Gasly (Alfa Tauri) 16 puntos Kevin Magnussen (Haas) 16 puntos Sebastian Vettel (Aston Martin) 15 puntos Daniel Ricciardo (McLaren) 15 puntos Yuki Tsunoda (Alfa Tauri) 11 puntos Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 5 puntos Mick Schumacher (Haas) 4 puntos Alexander Albon (Williams) 3 puntos Lance Stroll (Aston Martin) 3 puntos Nick Hulkenberg (Aston Martin) 0 puntos Nicholas Latifi (Williams) 0 puntos

Calendario de la Fórmula 1 2022

11 - GP de Austria (del 8 al 10 de julio)

12 - GP de Francia (del 22 al 24 de julio)

13 - GP de Hungría (del 29 al 31 de julio)

14 - GP de Bélgica (del 26 al 28 de agosto)

15 - GP de Holanda (del 2 al 4 de septiembre)

16 - GP de Italia (del 9 al 11 de septiembre)

17 - GP de Rusia (del 23 al 25 de septiembre)

18 - GP de Singapur (del 30 de septiembre al 2 de octubre)

19 - GP de Japón (del 7 al 9 de octubre)

20 - GP de Estados Unidos (Austin) (del 21 al 23 de octubre)

21 - GP de México (del 28 al 30 de octubre)

22 - GP de Brasil (del 11 al 13 de noviembre)

23 - GP de Abu Dhabi (del 18 al 20 de noviembre)