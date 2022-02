La temporada 2022 de la Fórmula 1 se empieza a vivir y los equipos irán presentado el nuevo diseño de sus monoplazas a lo largo de las próximas semanas. Este miércoles fue el turno de la escudería Red Bull, que reveló el novedoso modelo creado para alcanzar la cima del campeonato, de la mano de Max Verstappen y Sergio ‘Checo’ Pérez.

El vehículo que será utilizado este año, el cual fue diseñado por Adrian Newey, fue denominado RB18 y solo se mostraron las características superficiales. Por ahora, el equipo liderado por Christian Horner decidió mantener en reserva los cambios técnicos, que recién serían expuestos en los test de Barcelona.

No obstante, se confirmó una notoria modificación, tanto para la marca como para el monoplaza. A partir de ahora, la firma será denominada como Oracle Red Bull Racing, luego de un acuerdo comercial con la empresa estadounidense. De la misma forma, la marca aparecerá en los laterales del auto y en el área externa del alerón trasero.

De la misma forma, Christian Horner expresó sus expectativas para la temporada 2022 durante la presentación del RB18. “Toda la filosofía ha cambiado con los cambios en la regulación, lo que significa componentes diferentes. Cuando lleguemos a la primera carrera, el vehículo no será el mismo que en este momento. La evolución será rápida, este coche está cobrando vida y verlo este día es fantástico”, explicó.

Red Bull Racing presentó el nuevo modelo RB18 de su monoplaza para el 2022. (Foto: Red Bull)

Por su parte, Max Verstappen, quien se consagró campeón en el Mundial de pilotos en el 2021 y que ahora usará el número ‘1′, reveló su emoción: “Me siento recargado y listo para conducir de nuevo. Estoy bien y lo importante es prepararse bien físicamente para las nuevas regulaciones. El resto es sencillo, no siento presión extra, simplemente repetiré lo que hago todo el tiempo. No hay razón para ser diferente”.

Finalmente, Sergio ‘Checo’ Pérez confesó estar motivado para la competencia en este 2022: “El año pasado fue todo un desafío, pero lo disfruté al máximo, desde la primera a la última vuelta. Estoy emocionado para lo que viene en esta temporada y listo para hacer lo mismo. Espero que podamos (junto a Max) brindarles buen entretenimiento y grandes carreras”.